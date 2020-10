Ionut Radu, testat inca o data pozitiv cu noul coronavirus si scos de pe lista UEFA de Inter

Clubul Internazionale Milano a anuntat, la 9 octombrie, ca Ionut Radu a fost testat pozitiv cu coronavirus. Testul fusese efectuat cu o zi inainte.Mijlocasul Roberto Gagliardini este in aceeasi situatie, de doua ori pozitiv. Gasit infectat odata cu cei doi, mijlocasul ofensiv Radja Nainggolan a fost testat negativ, sambata. Si fundasul Alessandro Bastoni s-a vindecat de Covid-19.Inter mai asteapta rezultetele seriei a doua de teste efectuate de Milan Skriniar si Ashley Young.Deoarece nu s-a vindecat de Covid-19, internationalul roman de 23 de ani ramane in izolare si a fost scos de pe lista UEFA de antrenorul Antonio Conte si inlocuit cu al treilea portar, Daniele Padelli.Inter debuteaza, miercuri, in Grupa B a Ligii Campionilor, urmand a intalni, pe teren propriu, formatia germana Borussia Monchengladbach.Titular la acest meci va fi slovenul Samir Handanovici, iar al treilea portar, tanarul sarb Filip Stankovici, in varsta de 18 ani.