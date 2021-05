Ionut Radu a debutat pentru Inter Milano in Serie A si a devenit campion al Italiei

Portarul Ionut Radu a debutat pentru Inter in acest sezon.Romanul a intrat in repriza a doua a meciului pe care echipa milaneza l-a castigat cu 5-1, impotriva Sampdoriei.Cu primele minute in poarta lui Inter Milano , Andrei Radu devine campion al Italiei.Formatia lui Antonio Conte a castigat deja titlul in Serie A.De emotie, romanului i-au dat lacrimile cand a intrat la pauza in poarta lui Inter.Doar un meci mai aparase Ionut Radu pentru Inter, in sezonul 2015-2016.