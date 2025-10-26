Portarul naționalei României a fost din nou erou în Spania. Ce notă a primit

Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu titular, a dispus duminică seara, în deplasare, scor 3-2, de formaţia Osasuna, în etapa a 10-a din La Liga.

Ferran Jutgla a marcat primul gol al meciului de pe Estadio El Sadar, aducându-i pe oaspeţi în avantaj, din minutul 26. Gazdele au revenit pe tabelă în doar zece minute. Budimir a transformat un penalti în minutul 37, iar acelaşi jucător a adus în avantaj pe Osasuna, în minutul 45+1.

Jutgla a reuşit şi el dubla, egalând în minutul 69. După zece minute Budimir a executat un nou penalti acordat de arbitrul Alejandro Hernandez, însă a ratat, trimiţând în bară. Pablo Duran a marcat în minutul 87 şi a adus victoria Celtei, cu 3-2. Ionuţ Radu a fost integralist la învingători şi a primit una din cele mai mari note ale echipei sale, 7,9.

Celta a reuşit astfel prima victorie stagională şi e neînvinsă de trei etape în campionat, unde ocupă locul 13, cu 10 puncte. Osasuna e a 14-a, cu acelaşi număr de puncte.

