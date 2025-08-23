Portarul român din campionatul Spaniei a impresionat. Ce notă a primit

Echipa lui Ionuţ Radu, Celta Vigo, a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Mallorca, în etapa a doua din La Liga.

Portarul român Ionuţ Radu a fost titular pentru Celta Vigo în meciul disputat cu Mallorca, în deplasare. De altfel elevii lui Claudio Giraldez au deschis scorul pe Estadi de Son Moix, prin Javier Rueda, în minutul 38, şi Celta a intrat la pauză cu avantaj minim.

Gazdele au egalat în partea secundă, în minutul 87, prin Mateu Morey. şi scorul a fost egal în Mallorca – Celta Vigo 1-1.

Ionuț Radu a fost notat cu 7 de specialiștii Sofa Score, a patra cea mai mare notă din tabăra Celtei, după cele ale lui Moriba (7,1), Sotelo (7,2) și Rueda (7,5).

În clasament, Celta şi Mallorca sunt vecine, cu câte un punct, ocupând locurile 13, respectiv 14.

