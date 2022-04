Portarul Ionuț Radu, în lacrimi după ce a ”îngropat-o” pe Inter în lupta pentru titlu. Cum l-au protejat colegii VIDEO

Echipa Inter Milano a ratat ocazia de a reveni pe prima poziţie în campionatul de fotbal al Italiei, fiind învinsă în deplasare, cu scorul de 2-1, de formaţia Bologna, într-o partidă restantă contând pentru etapa a 20-a din Serie A, disputată miercuri seară.

Inter a deschis rapid scorul, în minutul 3, prin Ivan Perisic, însă gazdele au egalat la jumătatea primei reprize, prin Marko Arnautovic (28). Bologna a obţinut victoria în finalul jocului (81), prin Nicola Sansone, care a profitat de o gafă a portarului român Ionuţ Radu, titular în premieră în actuala ediţie a campionatului italian.

În urma acestui eşec, Inter Milano a rămas la două puncte în spatele liderului AC Milan, cu patru etape înainte de finalul sezonului.

La finalul partidei, Denzel Dumfries s-a pus în calea camerei care îl urmărea pe Radu, iar alţi colegi au mers şi l-au consolat pe român, vizibil tulburat.

After the game, Inter players escorted a clearly distraught Radu to the dressing room with Dumfries going out of his way to stop the cameras recording the sobbing goalkeeper. pic.twitter.com/jriWvmGgWs