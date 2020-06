Antrenorul lui Ionut Radu din Italia a fost infectat cu noul coronavirus

Ziare.

Dupa Giuseppe Iachini de la Fiorentina, un alt antrenor al unei formatii de Serie A, e vorba de AC Parma, pe numele sau Roberto D'Aversa, a anuntat ca in trecut a trecut prin experienta negativa a COVID-19.La Parma este imprumutat si romanul Andrei Ionut Radu , portar care apartine in prezent de Inter.Aversa a facut o declaratie pentru presa din Italia, in care si-a povestit trairile: "Dupa meciul cu SPAL, am avut putin febra si cateva simptome usoare pe care le am in fiecare an cand sunt racit. Am avut grija sa nu risc sanatatea nimanui, sa nu stau in preajma altor oameni, mai ales dragi. Cand am facut recent testele de anticorpi, am aflat ca am avut de fapt acest coronavirus", puncta Aversa, intr-un interviu pentru cei de la Gazzetta dello Sport "A fost foarte greu in aceasta perioada de carantina. Fotbalul trecuse pe planul doi. A existat multa confuzie in plan sportiv. Mi-as fi dorit ca toti cetatenii Italiei sa fi avut acces la testare. Am sentimente insa pozitive acum, putem vorbi de reluarea pregatirilor si apoi a Serie A", a mai adaugat tanarul tehnician.Radu a venit in iarna la Parma, dupa o aventura mai lunga la Genoa . El apartine insa de Inter, care cel mai probabil la vara il va chema inapoi pe San Siro.Italia a fost una dintre cele mai afectate tari de pe planeta de noul coronavirus, avand pana in prezent 234,801 de cazuri si 33,846 de decese.D.A.