Probleme pentru Ionut Radu in Italia, acolo unde doi colegi de la Parma au fost depistati pozitiv cu coronavirus

Doi fotbalisti de la AC Parma au fost plasati in izolare la domiciliu dupa ce au fost testati pozitiv cu noul Sars-CoV-2, dupa cum anunta clubul italian intr-un comunicat de presa, fara sa nominalizeze insa cei doi jucatori "La sfarsitul examenelor, toate au fost negative pentru cele doua teste realizate in 24 de ore, cu exceptia a doi jucatori, care au fost pozitivi la primul test si negativi la al doilea", se arata in anuntul facut de Parma.Din fericire, cei doi jucatori sunt asimptomatici si nu prezinta probleme de sanatate.Ionut Radu a ajuns la Parma din iarna, fiind imprumutat aici de Inter Milano Luni, toate echipele din Italia ar trebuie sa reinceapa antrenamentele colective, in vederea reluarii Serie A. In Italia nu se mai joaca fotbal de la mijlocul lunii martie.