Titular după un an la Inter, portarul român Ionuț Radu a comis o gafă incredibilă VIDEO

Ionuţ Radu a fost titular în Serie A la Inter Milano după aproape un an, în meciul din deplasare cu Bologna, contând pentru etapa a XX-a a campionatului Italiei. Inter a pierdut partida cu scorul de 1-2, deşi a condus cu 1-0, iar Radu a greşit incredibil la golul doi al adversarilor, marcat de Sansone.

Inter a deschis scorul prin Perisic ‘3.

Pentru Bologna au marcat Arnautovic ’28 şi Sansone ’81, acesta din urmă profitând de o gafă a lui Ionuţ Radu.

This could potentially be what losses Inter the league I'm dying pic.twitter.com/fRLXGqfq3f