Veste proastă pentru portarul naționalei României, înaintea duelului cu FC Barcelona

Autor: Teodor Serban
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 17:45
212 citiri
Veste proastă pentru portarul naționalei României, înaintea duelului cu FC Barcelona
Ionuț Andrei Radu FOTO Romanian Foot

Testele imagistice efectuate internaționalului român Ionuț Radu au dezvăluit că portarul echipei Celta Vigo a suferit o entorsă la degetul mare al mâinii drepte, excluzându-l astfel din meciul de joi seara din Europa League împotriva lui Dinamo Zagreb, scrie EFE.

Portarul român, un jucător cheie pentru Claudio Giraldez la începutul sezonului atât în La Liga, cât și în competiția europeană, s-a accidentat în timpul meciului de duminica trecută împotriva lui Levante, meci pe care a reușit totuși să-l finalizeze.

La sosirea la Vigo, jucătorul a fost supus unei ecografii și unui RMN care au confirmat accidentarea la mâna dreaptă, iar în această dimineață a participat la antrenamente individuale în prima sesiune.

Staff-ul medical al echipei Celta Vigo va încerca să se asigure că Radu, unul dintre jucătorii remarcabili ai echipei, se poate recupera la timp pentru meciul din acest weekend împotriva lui FC Barcelona, pe Estadio Balaidos. Între timp, Ivan Villar, un jucător de tineret care a evoluat deja în Cupa Regelui împotriva lui Puerto de Vega, va fi înlocuitorul lui Radu în Croația.

Tragere la sorți pentru CM 2027. România, în grupă cu Moldova și Cipru. Sistemul de calificare
Tragere la sorți pentru CM 2027. România, în grupă cu Moldova și Cipru. Sistemul de calificare
Echipa națională de fotbal feminin a României va face parte din Grupa C5 a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2027, alături de selecționatele Ciprului și Republicii Moldova, a...
Veste de ultimă oră despre Novak Djokovic: ”Avem confirmarea!”
Veste de ultimă oră despre Novak Djokovic: ”Avem confirmarea!”
Președintele Federației italiene de tenis, Angelo Binaghi, a asigurat luni că sârbul Novak Djokovic, care nu a mai apărut în circuit de patru săptămâni, va juca la Turneul Campionilor de...
#Ionut Radu, #portar, #nationala, #veste, #fc barcelona , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A venit confirmarea! Cand are loc "nunta secolului": "Cu trofeul pe masa"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Louis Munteanu i-a dat un raspuns clar lui Gigi Becali! Verdict imediat: "Ramane sa planga din nou atunci"

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tragere la sorți pentru CM 2027. România, în grupă cu Moldova și Cipru. Sistemul de calificare
  2. Veste proastă pentru portarul naționalei României, înaintea duelului cu FC Barcelona
  3. Șumudică, despre Mirel Rădoi: "E urât, poți să generezi un conflict"
  4. Serie A a mai făcut o ”victimă”. Echipa de tradiție care și-a dat afară antrenorul
  5. ”Bătălia sexelor” în tenis. Lidera mondială l-a provocat pe un fost finalist la Wimbledon. Unde are loc meciul
  6. Adi Vasile, după ce a fost dat afară de la CSM București: "Abia mi s-a răcit motorul mașinii în parcare"
  7. Una dintre cele mai frumoase prezentatoare din România, cerută în căsătorie de iubitul fotbalist: ”Am crezut că glumește” VIDEO
  8. „E adevărat că ați fost lucrat la CFR Cluj?”. Cristi Balaj a clarificat totul: „Am întors și celălalt obraz”
  9. Soția unui fost coleg al lui Cristi Chivu a dat din casă după ce l-a văzut pe român: ”Ce s-a întâmplat nu e publicabil...”
  10. Anunțul UEFA în legătură cu meciul FCSB-ului din Europa League