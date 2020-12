VIDEO A fost finalizat si al doilea stadion pentru EURO 2021. Premierul Orban, prezent la receptie

"EURO 2020 este acum mult mai aproape, cu acest al doilea obiectiv sportiv realizat. Iar rugby-ul romanesc va avea, bineinteles, la dispozitie, o arena ultramoderna care va gazdui toate competitiile si pregatirea sportiva a Federatiei Romane de Rugby.Va avea o casa noua pentru care sigur vor fi invidiati. De altfel, in privinta stadioanelor este un an al recuperarilor tuturor intarzierilor si greselilor guvernarilor anterioare. Ca ministru sunt incantat ca sportul beneficiaza de pe urma acestor investitii. Cred ca vom avea cu siguranta mai multi romani la sport, mult mai multi copii si tineri. Si sunt sigur ca vom avea mult mai multi sportivi si mult mai bine pregatiti in Romania", a afirmat ministrul."Statul roman a construit aici una dintre cele mai moderne si frumoase arene pe care le pregatim pentru mai multe competitii. Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf este in momentul de fata un complex sportiv pentru ca el gazduieste un hotel, un centru ultra modern de medicina sportiva.De asemenea e foarte bine pozitionat, aproape de cele doua aeroporturi, asa ca in mod sigur va deveni un centru de interes al sportului romanesc. Noi, ca stat, ne dorim sa avem foarte multe competitii sportive organizate aici, competitii relevante in plan international care sa contribuie si sa aduca beneficii sportive, sociale, economice si de imagine acestei tari", a adaugat Stroe.Acesta a precizat ca Guvernul va continua investitiile in infrastructura sportiva. "Sper sa avem meciuri memorabile pe acest stadion si calificari la competitiile internationale unde dorim sa fie prezente mereu echipele nationale ale acestei tari. Vom continua aceste investitii, la CNI si la Guvern sunt ample proiecte si liste ale unor investitii poate mai mici in localitati ale acestei tari. Vom include acolo sali polivalente, bazine de inot, patinoare, lucruri care sunt indispensabile societatii romanesti", a precizat Stroe.Vineri seara a avut loc receptia proiectului de investitii "Stadionul Arcul de Triumf, realizat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii.La acest eveniment au participat printre altii premierul Ludovic Orban , ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan , ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan , consilierul onorific al premierului pentru organizarea EURO 2020, Gheorghe Popescu, presedintele COSR , Mihai Covaliu, si presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache.Arcul de Triumf este al doilea stadion finalizat dintre cele patru pe care Romania s-a angajat ca le va moderniza pentru organizarea EURO 2020 la Bucuresti. Primul a fost Stadionul Steaua , a carui receptie a avut loc la 27 noiembrie.Celelalte doua arene pe care Romania le-a ales pentru a le moderniza sunt Rapid , care este aproape de finalizare, si Dinamo , unde lucrarile inca nu au inceput. Din cauza unor probleme juridice, reconstructia stadionului Dinamo a fost amanata si s-a luat decizia ridicarii unei noi arene in interiorul parcului sportiv.Romania a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Nationala din Capitala. EURO 2020, editie aniversara care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfasura in perioada 11 iunie - 11 iulie 2021 in 12 orase: Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scotia), Bilbao (Spania).