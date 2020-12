Schimbare si la Ministerul Tineretului si Sportului. Ionut Stroe i-a predat mandatul lui Eduard Novak

Ma bucur ca succesorul meu este un om cu care am colaborat foarte, foarte bine. Sunt sigur ca aceasta relatie foarte buna pe care am avut-o va fi garantia continuitatii si a unor rezultate viitoare. Ii doresc pe langa succesul, care cu siguranta va veni, sa aiba ceea ce poate eu nu am avut in calitate de ministru.As vrea sa fie ministrul care va incheia aceasta pandemie, care a afectat atat de mult lumea sportului, ii doresc sa fie ministrul care redeschide tribunele stadioanelor pentru accesul spectatorilor, ii doresc sa fie ministrul care organizeaza cu succes EURO 2021 la Bucuresti, sa fie ministrul care va aduce onoare, imagine, performanta la Jocurile Olimpice de la Tokyo, sa aiba suportul politic in Parlament, pe care eu din pacate nu l-am avut.Sunt sigur ca toate aceste lucruri vor fi sustinute de un om care a demonstrat, un om ambitios, tenace, determinat, care la nivelul Federatiei Romane de Ciclism a refacut din temelii tot ceea ce inseamna ciclism in Romania, un om ale carui performante sportive recomanda si sunt sigur ca nu vor fi altceva decat argumente in plus pentru a realiza lucruri foarte importante pentru sportul romanesc", a declarat fostul ministru, la sediul MTS El a precizat ca pe durata mandatului sau nu a beneficiat de sustinere parlamentara pentru a modifica Legea Sportului, despre care a spus ca este invechita si prafuita."Facem parte dintr-o coalitie de guvernare solida si veti avea din partea noastra tot suportul pentru a duce la indeplinire lucrurile pe care vi le propuneti. E nevoie de continuitate, eu sper sa ramana aici patru ani, cat dureaza un mandat. Daca vrei sa faci o reforma, nu ai cum sa o faci intr-o perioada scurta.Ca sa promovezi legi atat de importante pentru sportul romanesc, in mod obligatoriu e nevoie de Parlament. Acolo este zona decizionala, zona marilor dezbateri. Atat timp cat in Parlament nu ai sustinere pentru a promova o noua lege a sportului, pentru ca actuala este invechita, e prafuita... Eu nu am putut face lucrul acesta", a mai spus Ionut Stroe Membrii Guvernului condus de Florin Citu au depus, miercuri seara, la Palatul Cotroceni, juramantul de investitura, de asemenea fiind publicat in Monitorul Oficial si decretul pentru numirea noului Executiv.In functia de ministru al Tineretului si Sportului a fost numit Eduard Novak, 44 de ani, care a ocupat pana in prezent functia de presedinte al Federatiei Romane de Ciclism.CITESTE SI: