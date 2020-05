Ministrul Ionut Stroe, reclamat la DNA de tineri. Ce acuzatii i se aduc

Ziare.

Potrivit unui comunicat remis miercuri, plangerea a fost depusa pentru mai multe infractiuni asimilate faptelor de coruptie: abuz in serviciu cu folos patrimonial pentru altul, complicitate la abuz in serviciu cu folos patrimonial pentru altul si aderare la grup infractional organizat.De asemenea, au fost reclamati si, secretar de stat in Ministerul Tineretului si Sportului,, presedintele Consiliului Tineretului din Romania, federatie a fundatiilor pentru tineret care au preluat patrimoniul UTC,, fost presedinte, si, presedintele Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti."Conform informatiilor din presa, in anul 2019, Directia Nationala Anticoruptie a inceput urmarirea penala impotriva lui Ticu Placinta, presedintele Fundatiei pentru Tineret al Municipiului Bucuresti, pentru modul in care a gestionat fostul patrimoniu al Uniunii Tineretului Comunist in Bucuresti, respectiv prin transmiterea administrarii acestui patrimoniu catre o societate pe actiuni pe care o controleaza impreuna cu fiul sau - Tin Management Grup SA, dupa ani de zile in care presa a facut anchete cu privire la situatia acestui patrimoniu.Prejudiciul se ridica, conform procurorilor DNA, la aproximativ 6 milioane de lei pentru perioada 2012-2016", se arata in document.Sursa citata precizeaza ca, in martie, Ministerul Tineretului si Sportului a pus in consultare publica proiectul regulamentului de aplicare a legii fundatiilor pentru tineret, care au preluat patrimoniul UTC, regulamentul urmand sa asigure aplicarea legii prin instituirea unui control puternic din partea statului asupra activitatilor acestor fundatii.Insa tinerii din Romania sustin ca "la influenta lui Ticu Placinta si Gabriel Carnariu, ministrul Ionut Stroe si secretarul de stat Andra Costache au refuzat sa finalizeze procedura de aprobare a regulamentului de aplicare, tolerand astfel in continuare incalcarea legii si furtul din patrimoniul destinat tinerilor".Prin urmare, acestia ii cer premierului Ludovic Orban "sa garanteze ca Romania mai este inca stat de drept si sa ia toate masurile de rigoare astfel incat Legea nr. 146/2002 care reglementeaza fundatiile pentru tineret sa fie respectata, iar patrimoniul UTC sa fie folosit in interesul tinerilor, si nu pentru imbogatirea unora"."Facem un ultim apel la ministrul Ionut Stroe sa se trezeasca la realitate si sa inteleaga ca respectarea legii nu e o joaca. Regulamentul de aplicare a legii trebuie aprobat inca din 2003.Am inceput discutiile cu Ionut Stroe inca din decembrie 2019. Suntem in mai si regulamentul nu este inca aprobat, desi sta de 2 luni in consultare publica.Nicio intarziere nu mai este scuzabila. Deja avem suficiente informatii ca acesta s-a inteles cu reprezentantii acestor fundatii pentru tineret sa dea o ordonanta de urgenta prin care cei care au delapidat patrimoniul UTC sa fie albiti", a declarat George Farauanu, presedintele Federatiei Tinerilor din Constanta, citat in comunicat.Aprobarea regulamentului de aplicare a Legii nr. 146/2002 este sustinuta si de Asociatia Tinerilor din Bucuresti (ATB), Liga Studentilor Iasi (LS Iasi), Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov (AEBI), Asociatia Elevilor din Maramures (AEM), Asociatia Valceana a Elevilor (AVE), conform sursei citate.