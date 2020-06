Ministrul Sportului prezinta masurile de distantare ce vor fi valabile la redeschiderea salilor de fitness: Vor putea fi folosite vestiarele, nu dusurile

Ziare.

"Sunt foarte multe reguli cu care suntem familiarizati cei care mergem la sala. De data aceasta sunt mai riguroase.Avem o suprafata a salii pe care o impartim la sapte metri patrati alocati fiecarei persoane, de unde ne rezulta numarul maxim de participanti in acelasi timp la sala.trebuie realizat de cel care administreaza sala, termometrizarea persoanelor care vin la sala este, de asemenea, obligatorie, la fel repartizarea si alocarea fiecarui participant la activitatea de fitness. Se va lucra in regim individual pe o suprafata de sapte metri patrati.Ieri, in sedinta pe care am avut-o cu INSP, am socotiti necesar a fi permisa si prezenta in spatiile de vestiare, mai putin la dusuri. Chiar daca suprafata este una mica, in raport cu suprafata de activitate sportiva, am socotit ca, in mod organizat, pe rand si controlat, cei care isi doresc acces la vestiare o pot face, urmand ca numarul celor care intra in acelasi timp in vestiar sa fie limitat de suprafata impartita la cei 4 metri patrati alocati fiecarei persoane.De asemenea,Avem zece metri pentru aerobic, sapte metri pentru lucrul la aparate si patru metri in zona vestiarelor, unde ne schimbam.Dusurile deocamdata am spus ca este bine sa nu le folosim, cel putin in primele doua, trei saptamani, pentru a evalua cat mai corect daca masurile de relaxare pe care le propunem acum functioneaza. Pentru cei care folosesc aparate de aer conditionat cu recirculare va fi necesara nebulizarea acestor sali. Cel sutin o zi pe saptamana ar trebui rezervata pentru acest procedeu de dezinfectare.Obligatia fiecarui adminsitrator de sala va fi de a asigura materialele de protectie si de dezinfectare, acele dispensere cu solutii dezinfectante si acele servetele. De asemena, participantii la activitatea de fitness trebuie sa vina de acasa cu prosop, pentru a-l utliza si proteja si pentru a dezinfecta si ei, la randul lor, aparatele inainte si dupa utilizare. Nu este numai obligatia adminsitratorului, ci si obligatia participantilor de a dezinfecta aparatele, de a folosi solutii, de a folosi masca.", a declarat Stroe, la Digi 24.Presedintele Klus Iohannis a anuntat, marti, alte masuri de relaxare ce vor fi luate din 15 iunie, intre care se numara si redeschiderea salilor de fitness.