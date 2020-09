Dezinfectarea picioarelor sportivilor si a suprafetelor de lupta, teste, izolare in cantonamente, intre normele pentru reluarea competitiilor de contact

"Am definit in noul ordin modalitatea in care se pot desfasura antrenamentele, dar si competitiile la sporturile de contact sau de lupta, cum am scris noi in noul ordin. Guvernul a eliminat in urma cu o saptamana, prin acea hotarare care prelungea starea de alerta, restrictia privind sporturile de contact. Aceasta categorie cuprinde arte martiale, judo, lupte, taekwondo, kickboxing, toate categoriile de activitati care presupun contact, activitate fizica intensa, care erau restrictionate. Acum se permit antrenamente colective, competitii, intr-un regim izolat.Am adus aceste sporturi pe picior de egalitate cu toate celelalte sporturi care fusesera reglementate. Era singura categorie de sporturi care era restrictionata. Este nevoie de acel test Covid cu 48 de ore de proba cantarului, daca vorbim de competitii pentru aceasta categorie de sporturi sau cu 48 de ore inainte de inceperea competitiei la celelalte care nu au aceasta conditie. Pe durata competitiei, in cadrul acestor sporturi de contact, sportivii vor trebui sa fie izolati sub forma unui cantonament, unei bule. Se recomanda tuturor echipelor participante la aceasta competitie sa intre in aceasta forma de izolare. Sunt mult mai putini decat la sporturile colective care sa intre in cantonament in aceeasi baza sau in acelasi hotel.La intrarea in cantonament, echipele trebuie sa fie separate pentru perioada in care sunt cazati acolo. Vor exista circuite separte pentru sportivi, pentru antrenori, pentru arbitri, pentru celelalte persoane care participa la aceasta activitate. In sala unde se desfasoara aceste competitii ale sporturilor de contact purtarea mastii va fi obligatorie, cu exceptia sportivilor care participa la competitii.Inainte de meci, dezinfectarea mainilor si eventual a picioarelor, in cazul in care exista ramuri de sport care folosesc picioarele este absolut obligatorie. Numarul persoanelor din imediata apropiere a suprafetei de lupta, antrenori, medici, staff tehnic, va fi limitat la minimum posibil si fiecare federatie are obligatia sa nuanteze prin regulamente interne acest lucru, iar materialele sportive si suprafata de lupta, ring, tatami, saltea, vor trebui dezinfectate de fiecare data inainte de folosire", a declarat Stroe, intr-o conferinta de presa.El a anuntat renuntarea la coantonamente pentru sporturile de echipa in sala.