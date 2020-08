Incepe noul sezon al Ligii 1. Ministrul Sportului, Ionut Stroe: "Va fi introdusa depunctarea. Doar sportivii pozitivi vor urma procedurile sanitare"

In acest sens, Stroe a avut miercuri o discutie la sediul Guvernului cu presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu "Concluziile acestor discutii de la guvern au fost ca trebuie sa eliminam unele blocaje, care puneau mari piedici in desfasurarea competitiilor sportive in cazul aparitiei unor cazuri de COVID-19, dar si sa responsabilizam cluburile si organizatorii de competitii. Vrem sa existe un cadru mai bine definit si sa fie cunoscut de toti de la inceput.Legat de primul aspect, vom introduce in Ordinul comun de ministru MTS-MS norme care prevad ca sportivii sau membrii staffului testati negativ isi pot continua activitatea, ramanand ca doar cei pozitivi sa urmeze procedurile sanitare in vigoare. De asemenea, cei desemnati drept contacti in urma anchetei epidemiologice vor face imediat un test RT-PCR, putand sa revina la activitate daca testul este negativ. Aici va fi si un rol al Directiilor de Sanatate Publica de a implementa proceduri rapide pentru astfel de cazuri", a declarat Burleanu pentru AGERPRES.Ministrul a precizat insa ca in noul protocol sanitar vor exista sanctiuni cu depunctarea in cazul in care meciurile nu se pot juca din cauza uneia dintre echipe, care are prea multi jucatori infectati: "Pentru a doua chestiune, a responsabilitatii, vom mentiona expres obligativitatea structurilor sportive de a include in regulamentul sportiv prevederi clare cu privire la punctaj in cazul in care un meci nu se mai poate disputa sau reprogama din cauza infectarilor. Un meci nu se mai poate amana la infinit, iar cluburile trebuie sa stie ca lipsa de disciplina duce la pierderea de puncte in clasament si ca trebuie sa ia masuri pentru a evita astfel de situatii".Ionut Stroe considera ca noile reguli vor fi stabilite pentru a nu "da peste cap" intrecerile sportive."Pe de-o parte, oferim o cale de a nu mai bloca echipe intregi si de a mentine calendarul bine stabilit al meciurilor, dar in acelasi timp tragem o linie clara dincolo de care toti, de la bun inceput, sa stie ca nu se poate trece, pentru a nu da peste cap o intreaga competitie", a mai spus Stroe.Conform protocoalelor sanitare din sezonul trecut, intregul lot al unei echipe de fotbal urma sa intre in izolare sau carantina daca un fotbalist sau membru al stafului ar fi fost descoperit pozitiv la coronavirus.Astfel s-a ajuns la situatia in care in sezonul trecut al Ligii I mai multe meciuri sa nu se poata disputa din lipsa datelor din calendar la care ar fi trebuit sa fie reprogramate conform protocolului sanitar.De la reluarea meciurilor de fotbal, au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu COVID-19 la jucatori si angajati ai unor cluburi din Liga I ( FC Dinamo , FC Botosani, CFR Cluj Universitatea Craiova , Politehnica Iasi, Astra Giurgiu FCSB si UTA Arad) si a II-a (Concordia Chiajna, Petrolul Ploiesti , FC Arges, Turris Turnu Magurele si ASU Poli Timisoara ).In randul arbitrilor, in lotul pentru primele doua esaloane, au fost depistate pana acum sase cazuri, persoanele in cauza fiind oprite de la delegari de Federatia Romana de Fotbal.