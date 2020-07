Ionut Stroe, dupa discutiile cu reprezentantii unor federatii sportive: "Luam in calcul reluarea competitiilor in spatii inchise"

"Este a treia saptamana consecutiva de dialog cu federatiile sportive. Am dorit sa aflu de la fiecare in parte felul in care decurge pregatirea, cum au reluat antrenamentele, daca au in plan eventuale competitii, cu ce probleme se confrunta si in ce fel poate MTS sa ofere asistenta. O veste importanta pentru sporturile care se desfasoara in spatii inchise este ca luam in calcul reluarea competitiilor pentru acele discipline care se pot practica in conditii de siguranta pentru toti participantii", a declarat Stroe conform paginii sale de Facebook Reprezentanti acestor sporturi impreuna cu Ionut Stroe vor discuta cu oficiali ai INSP si Ministerul Sanatatii pe marginea acestui subiect: "In acest sens, vom avea cat de curand o intalnire cu colegii nostri de la Institutul National de Sanatate Publica si Ministerul Sanatatii la care voi invita si federatiile sportive direct interesate de acest subiect. Exista sporturi precum tenisul de masa, scrima, sahul, tirul sportiv sau halterele, ca sa dau doar cateva exemple, unde nu sunt probleme in a asigura distantarea intre participanti sau alte masuri de protectie, astfel incat sa minimizam riscul de infectare".Stroe a afirmat ca a discutat cu reprezentantii federatiilor si despre bugetele din acest an, precizand ca MTS va da dovada de "flexibilitate"."Un alt subiect important discutat astazi cu federatiile este cel legat de bugete. Ne-am aratat disponibilitatea totala de a ne adapta la realitatile si nevoile curente ale structurilor sportive. Este evident ca acest an ne-a adus provocari pe care nimeni nu le-ar fi putut anticipa, este o situatie inedita pentru toata lumea, situatie pe care incercam sa o gestionam cat mai bine, iar in acest context MTS da dovada de flexibilitate si deschidere in fata cerintelor federatiilor", a mai spus Stroe.Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a avut miercuri o intrevedere cu reprezentanti ai urmatoarelor federatii sportive: FR Tenis de Masa, FR Scrima, FR Atletism, FR Judo, FR Gimnastica Ritmica, FR Gimnastica, FR Lupte, FR Kaiac-canoe, FR Haltere, FR Box, FR Tir Sportiv, FR Bob si Sanie, FR Natatie si FR Canotaj.