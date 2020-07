Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe: "Liga 1 are toate conditiile sa se desfasoare in continuare"

"Liga 1, in momentul de fata, din punctul meu de vedere are toate conditiile sa se desfasoare in continuare, are la dispozitie cadrul legal ca sa isi incheie aceasta competitie in siguranta.Mai sunt foarte putine etape, mai sunt trei etape, macar pana la finalul campionatului le-as sugera sa incerce pentru a putea termina incheia acest sezon sa revenim la acel cadru sau sa preluam din regulile descrise acolo", a declarat Ionut Stroe, pentru Telekom Sport.El s-a declarat ingrijorat nu numai de numarul cazurilor din fotbalul si din sport ci si de ceasta raspandire comunitara a virusului."E un dus rece pentru fotbal dar si pentru sport dar cred ca in acest moment putem sa intelegem mai bine si sa invatam din aceasta experienta nu tocmai placuta.Viata trebuie sa mearga inainte, mie imi plac competitiile desfasurate si terminate pe teren, trebuie sa ne adaptam si sa respectam regulile descrise", a afirmat el.Joi dimineata, sase dinamovisti au fost diagnosticati cu CODIV-19 si au fost izolati de restul grupului, urmand a fi supusi tratamentelor specifice.Alexandru Rauta, Mihai Popescu si Stefan Fara au ajuns la spitalul "Matei Bals" dupa ce au acuzat mai multe dureri.In schimb, Filip Mrzljak, Ricardo Grigore si Vali Lazar se simt mai bine decat colegii lor. LPF a decis sa reprogrameze urmatoarele doua partide ale celor de la Dinamo.Sezonul competitional 2019/2020 ar urma sa se incheie la 5 august.