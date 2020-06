Ministrul Tineretului si Sportului : "Sansele destul de mici ca suporterii sa revina in tribune la meciurile din Liga I, in acest sezon"

Ziare.

com

Spunea chiar ieri ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , ca celor care nu respecta conditiile impuse de institutii probabil li se va suspenda autorizatia de functionare.Mult asteptata relaxare de la 1 iulie a fost amanata, pe buna dreptate, nici noi in sport nu facem niciun fel de exceptie. Ne dorim, atat noi, cat si cluburile, spectatorii, exista o asteptare publica evidenta pentru aceste meciuri de fotbal, pentru toate competitiile sportive cu spectatori, dar trebuie sa avem rabdare si precautie.Momentul in care vom decide reluarea competitiilor cu spectatori cu siguranta va fi unul in care cifrele vor fi la cote minime sau sa tinda catre zero.Toate tarile din Uniunea europeana au aceste masuri restrictive, nu bucura pe nimeni acest lucru, dar evident toti trebuie sa tinem cont de aceasta pandemie. Spectacolele sportive sunt evenimente cu risc ridicat epidemiologic, practic sunt adunari publice la care pot participa mii de oameni, de aici si aceasta ingrijorare si aceasta restrictionare a accesului spectatorilor pe stadioane.Eu am lucrat deja la un scenariu si la o posibilitate legala si practica de a asigura spectatori pe stadioane, dar acest lucru va intra in vigoare doar in momentul in care nu vom mai avea aceasta pandemie.Va fi un numar redus, cifrele pe care lucram se situeaza undeva la zece la suta din capacitatea stadioanelor din Romania, cu rezervare prealabila, am explicat modul in care se va face accesul controlat pe stadioane, modul in care se vor aseza cu respectarea extrem de atenta a locului fiecaruia, rezervat online, dar numai in conditiile in care cifrele pandemiei vor fi foarte, foarte mici, in care se va vedea o descrestere.In mod evident, tot ceea ce presupune decizie la aceste adunari de persoane in zona competitiilor sportive trebuie insotita de cifre optimiste, cel putin, daca nu chiar minime in ceea ce priveste evolutia pandemiei in Romania", a declarat Stroe, la Digi24.Intrebat cum comenteaza faptul ca la echipa Concordia Chiajna din Liga a II-a doi jucatori (Andrei Marc si Ionut Biceanu) au fost testati cu noul coronavirus, ministrul a raspuns:"Nu fac din asta o tragedie, ba chiar as spune ca aceste cazuri au aparut inaintea restartului competitiei, ceea ce este o masura care demonstreaza ca este eficienta si, practic, nu au ajuns acesti fotbalisti sa intre pe teren, sa aiba contact cu alte echipe. Deci algoritmul pe care l-am stabilit impreuna cu Ministerul Sanatatii functioneaza si am reusit sa prevenim participarea si realizarea foarte multor contacte acestor sportivi infectati cu Covid in zona competitiilor.Tot ce am avut in momentul de fata la nivel de sportivi le-am identificat inainte ca acestia sa intre in activitatea sportiva si inainte ca acestia sa participe la competitii. Cele trei testari succesive, acel cantonament de pregatire in regim de izolare, acele testari care se fac functioneaza si am reusit sa prevenim realizarea unui focar in sport.Era pe undeva de asteptat sa avem si in sport cazuri, sunt foarte, foarte putine, comparativ cu ceea ce se intampla in alte tari care au deja competitii din pacate cu sportivi bolnavi de covid, la noi lucrurile stau cat de cat bine, iar cei doi fotbalisti de la Concordia Chiajna sunt in momentul de fata in ancheta epidemiologica, sunt izolati, li se fac testele medicale si acea perioada in care trebuie sa fie probabil chiar in spital.Nu ascund faptul ca exista si un sportiv la haltere, un junior, la fel, depistat ieri cu Covid. E absolut normal sa existe aceste probleme si cel mai important lucru este sa prevenim, sa aflam de aceste cazuri inainte ca acesti sportivi sa demareze activitatea sportiva sau pregatirea sau sa aiba contact cu coechipierii sau cu ceilalti participanti la competitii, lucru care de altfel s-a intamplat."Cluburile sportive scolare, liceele si scolile gimnaziale cu clase cu program sportiv isi pot relua activitatea sportiva (antrenamente/participare la competitii oficiale), incepand de luni, cu respectarea prevederilor Ordinului comun al Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii."Activitatea se poate relua in aceleasi conditii in care orice club sportiv din aceasta tara isi desfasoara activitatea, isi desfasoara restrictionat antrenamentele. Este o corelare intre calendarul de pregatire si activitate sportiva a cluburilor sportive si a liceelor cu program sportiv din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si celelalte cluburi care incepusera deja aceasta pregatire, in pserspectiva reluarii competitiilor, poate din toamna acestui an.Eu ma bucur si salut decizia Ministerului Educatiei si le multumesc ca, dupa o perioada extrem de incarcata, ei au avut de pregatit Bacalaureatul, au avut de pregatit evaluarile nationale, deci dupa aceasta perioada extrem de dificila au redeschis activitatea sportiva, atentie, nu procesul de invatamant, ci activitatea sportiva a entitatilor care sunt in subordinea lor.Toate cluburile din subordinea Ministerului Educatiei, la fel ca foarte multe alte cluburi din aceasta tara, pot sa efectueze antrenamente in regim individual, in regim de grup, grupul se va mari incepand cu data de 1 iulie de la sase la zece persoane, evident cu masurile de distantare de doi metri in regim de repaus, sase metri in regim de efort, pot sa practice activitati indoor, in salile de sport, cu raportarea la cei sapte metri patrati per participant, pot sa mearga sa faca sport in aer liber, pe bazele sportive, pe stadioanele existente.Ordinul care a fost dat acum doua saptamani, in data de 15 iunie, este valabil si se aplica incepand de ieri si la entitatile din subordinea Ministerului Educatiei.Pentru cei care doresc a practica sportul in regim colectiv pentru diverse competitii, cu sigurana se pot face teste. Regimul de testare si de cantonament izolat este valabil inca, dar nu cred ca este cazul in momentul de fata sa existe un asemenea cantonament cu izolare, pentru ca competitiile la nivel de copii si juniori deocamdata sunt suspendate, probabil ca din toamna vom reporni competitiile si acolo. Acestea de regula sunt corelate cu calendarul si activitatea din cadrul unitatilor de invatamant", a precizat el.