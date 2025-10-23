Primăria Sector 3, amendată pentru lucrări fără autorizaţie în Parcul IOR. Sancțiunea aplicată de Garda de Mediu

Garda de Mediu a aplicat o amendă Primăriei Sector 3, prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public, pentru lucrări neautorizate în Parcul IOR. La data controlului, comisarii au găsit gardul metalic care separa parcarea de zona verde a parcului îndepărtat, dar şi asfaltul decopertat pe o lăţime de aproximativ 80–100 centimetri.

”Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Municipiului Bucureşti au efectuat un control în Parcul IOR, după primirea unor sesizări privind lucrările desfăşurate în zona limitrofă parcării de pe strada Lotrioara”, anunţă, joi, Garda de Mediu.

Instituţia precizează că, în teren, echipa GNM a constatat:

îndepărtarea gardului metalic care separa parcarea de zona verde a parcului;

decopertarea asfaltului pe o lăţime de aproximativ 80–100 cm;

începerea lucrărilor de amenajare a unui trotuar care delimitează parcarea de zona verde.

”Reprezentanţii instituţiei responsabile cu lucrările nu au putut prezenta documentele necesare care să ateste respectarea obligaţiilor de mediu. Ca urmare a constatărilor, Primăria Sectorului 3 – prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public – a fost sancţionată contravenţional”, a mai precizat instituţia citată.

Comisarii au dispus, de asemenea, mai multe măsuri:

lucrările pot continua doar după obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor necesare;

se vor lua măsuri pentru conservarea şi protejarea spaţiului verde;

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Ziare.com

zona va fi menţinută funcţională şi sănătoasă, în beneficiul comunităţii.