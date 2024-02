Naționala care a dat lovitura la Cupa Asiei. A ajuns în semifinale de pe locul 87 în lume

Naționala de fotbal a Iordaniei e marea surpriză de la Cupa Asiei, turneul final de pe Continentul Galben, ajungând pentru prima dată în istorie în semifinale.

Vineri, în sferturi, Iordania a învins debutanta Tadjikistan cu 1-0, prin autogolul lui Hanonov, în minutul 66.

Iordania, clasată pe locul 87 în clasamentul FIFA, va juca în semifinale cu învingătoarea meciului Australia - Coreea de Sud.

⏰ 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄

🇹🇯 Tajikistan 0⃣ - 1⃣ Jordan 🇯🇴

The #Tajikistan fairytale comes to an end as Jordan advance to the semi-finals for the first time in their history.#AsianCup2023 | #HayyaAsia pic.twitter.com/hfovqoARld