Gino Iorgulescu a făcut infarct! Care e starea președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal

Clipe dificile pentru președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, care este zdruncinat serios de situația fiului său Mario, condamant în România și fugit în Italia, unde se află internat la o clinică de psihiatrie.

Oficialul în vârstă de 67 de ani a suferit un infarct, cel mai probabil din cauza stressului.

Gino Iorgulescu a oferit o primă reacție pe seama acestui subiect și a apreciat că sunt șanse destul de mari să fie supus unei noi intervenții chirurgicale pentru montarea unui al doilea stent.

„Acum mă simt binișor, ok. Am deja un stent și se pare că va trebui să-l pun și pe al doilea. Să vedem cum evoluează după tratament. Doctorii mi-au spus că am pățit asta din cauza stresului și celorlalte probleme de sănătate pe care le am. Nu știu dacă a fost chiar infarct, dar nu m-am simțit bine deloc. Sau poate n-au vrut să-mi spună mie mai multe. Dar mi-au spus că trebuie să mă țină sub control permanent.

Trebuie să-mi fac analizele că am o infecție la coloană, din cauza căreia am stat anul trecut în spital o lună și jumătate”, a spus Gino Iorgulescu pentru Cancan.ro.