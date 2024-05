„Ultimele ei cuvinte au fost să am grijă de copii" Iosif Rotariu, suferință fără margini după pierderea soției

Fostul mare internațional român Iosif Rotariu își va conduce astăzi soția pe ultimul drum.

În 2023, Dana Rotariu a fost internată, într-o stare critică, într-un spital din Turcia, fiind operată de cancer de colon cu mai multe metastaze. Celulele canceroase s-au extins la plămâni, iar starea de sănătate a soţiei lui Rotariu s-a înrăutăţit.

Iosif şi Dana Rotariu au patru copii: Romina, Roberto, Kassandra şi Cristian.

„Ultimele ei cuvinte au fost să am grijă de copii. Asta mi-a spus înainte să se ducă… Dacă cineva vrea s-o ajute pe Kassandra cu ceva, acum că a murit mama ei…

Am rămas singur să cresc doi copii, pe Kassandra şi Cristian. Ei sunt cei doi care stau cu mine în casă. Soţia mea era grav bolnavă de un an de zile. Dumnezeu s-o ierte, înmormântarea va fi marţi, la cimitirul Eroilor din Timişoara", a afirmat Iosif Rotariu pentru Sportpesurse.ro..