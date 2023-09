Incident halucinant în unul dintre cele mai mari mall-uri din lume. Oamenii s-au luat la bătaie pentru noul iPhone VIDEO

Lansarea oficială a iPhone 15 a creat isterie în rândul fanilor Apple din întreaga lume.

Mii de oameni au stat la cozi uriașe pentru a cumpăra noul model, într-un mall din Dubai având loc un incident halucinant. Agenții de securitate au fost forțați să intervină după ce fanii prezenți la coadă s-au luat la bătaie, relatează Daily Mail.

Grăbiți să pună primii mâna pe noul dispozitiv, clienții s-au împins unii în alții, în afara magazinului Apple de la Dubai Mall, unul dintre cele mai mari centre comerciale din lume. În imaginile care au devenit virale se vede și cum mai mulți oameni își pierd echilibrul și cad la pământ.

În alte videoclipuri, clienții au fost filmați în timp ce se îngrămădesc pe scările rulante, pe fundalul țipetelor, potrivit Adevărul.

😮📱🌏The iPhone craze reaches new heights! Across the globe, thousands of people are queuing up for the new iPhone 15, while a 'massive fight' erupts in Dubai Mall as Apple enthusiasts scramble to purchase it. What do you think?🌐🤯 #iPhone15 #TechFrenzy #DubaiMall pic.twitter.com/SuBVYsUNhu