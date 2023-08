Premieră în Poliția Română. O femeie devine șef la IPJ Constanța. Care sunt prioritățile comisarului-șef Mădălina Vlangăr

Noul şef interimar al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, Mădălina-Sorina Vlangăr, a anunţat că prioritatea sa numărul unu o reprezintă siguranţa cetăţeanului şi “siguranţa străzilor pe care circulă copiii noştri”.

Mădălina Vlangăr a preluat, începând de marţi, conducerea IPJ Constanţa şi a organizat o conferinţă de presă în care s-a prezentat şi a anunţat principalele sale priorităţi.

“Sunt absolventă a Academiei de Poliţie, promoţia anului 2000. Am o experienţă de 23 de ani în Poliţie. Este o carieră muncită, cum spunem noi, de la talpă. Am trecut prin diverse domenii în Poliţia Română. Până ieri am îndeplinit atribuţiile de director al Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională şi de astăzi mă aflu la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, unde am primit misiunea pe care o cunoaşteţi de la conducerea Poliţiei Române şi conducerea Ministerului de Interne”, a declarat Mădălina Vlangăr.

Ea a precizat că bazează pe experienţa experţilor din IGPR, dar şi pe cea a poliţiştilor din IPJ Constanţa.

“Vreau să fiu sinceră cu dumneavoastră. Nu deţin singură panaceul. Sunt aici să mă bazez pe experienţa atât a experţilor din Poliţia Română, cât şi pe experienţa colegilor de la IPJ Constanţa. Aş dori să fiţi conştienţi de faptul că sunt mulţi poliţişti în Poliţia Română dedicaţi, profesionişti. Profesia de poliţist este o profesie care se face cu vocaţie. Mulţumesc conducerii Poliţiei Române pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. În această perioadă, împreună cu specialiştii din IGPR şi cu specialiştii de la IPJ Constanţa, vom face o evaluare şi vom veni cu propuneri concrete. Nu vom neglija situaţia operativă. Prioritatea mea numărul unu este siguranţa cetăţeanului şi siguranţa străzilor pe care circulă copiii noştri şi ai poliţiştilor”, a afirmat şeful interimar al IPJ Constanţa.

Ea a adăugat că nu va neglija cooperarea cu partenerii externi.

“Nu voi neglija, de asemenea, cooperarea cu partenerii instituţionali şi cu partenerii de cooperare externi, în aşa fel încât să aducem tot ce este mai bun la IPJ Constanţa, să ne fie bine tuturor şi poliţiştilor, şi cetăţenilor”, a transmis Mădălina Vlangăr.

Ea a fost întrebată ce competenţe are pe ordine publică şi investigaţii criminale.

“Aşa mi-am început cariera, la ordine publică. Am continuat ca ofiţer investigator, crimă organizată, combaterea traficului de persoane, inclusiv Agenţia Împotriva Traficului de Persoane. Am un stagiu acolo de doi ani. Misiuni internaţionale de menţinere a păcii în Timorul de Est, o misiune OSCE în Kosovo, două mandate de ataşat de afaceri interne, unul în Regatul Spaniei, altul în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională”, a precizat Mădălina Vlangăr.

