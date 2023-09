Predoiu anunță că a trimis corpul de control la IPJ Neamț: ”E un judeţ unde este o problemă mare”

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a afirmat, duminică seară, că în judeţul Neamţ este ”o problemă mare”, fiind trimis Corpul de Control la Poliţia Judeţeană Neamţ.

Predoiu a declarat, duminică, la Prima News, că a aflat multe despre ce se întâmplă la Neamţ, după ce a stat de vorbă cu părinţii unei fete care a murit în camera unui traficant de droguri.

“Un judeţ la care nu ştiu dacă lumea e foarte atentă, unde e o problemă mare. Am trimis Corpul de Control, Neamţ. (…) E next target, ca să spun aşa, pentru mine. Am stat de vorbă cu mulţi oameni de acolo, inclusiv cu părinţii unei victime, o fată tânără care a decedat în condiţii suspecte în urmă cu două luni de zile în camera unui traficant de droguri. Un caz complicat, e la DIICOT. I-am primit în audienţă şi am aflat multe”, a afirmat Predoiu.

O fată în vârstă de 16 ani a murit, în judeţul Neamţ, după ce a consumat un drog de tip cristal.