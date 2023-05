Fostul șef al IPJ Vaslui s-a pensionat la 48 de ani după ce a picat concursul pentru postul de adjunct cu nota 3

Comisarul-șef Gabriel Nechita, fost inspector-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, a decis să se pensioneze după ce, la începutul lunii mai, a fost înlocuit din funcție cu adjunctul IPJ Galați.

Gabriel Nechita a ajuns adjunct la IPJ Vaslui, apoi șef după ce posturile au rămas vacante. În tot acest timp, el a încercat să obțină prin concurs ambele posturi, dar la cel pentru șefie nu s-a prezentat, iar la cel de adjunct a obținut nota 3,44, relatează Vremea Nouă.

Nechita urma să revină la conducerea Poliției Municipiului Bârlad, de unde plecase, dar a ales să treacă în rezervă cu drept la pensie de serviciu.

Nechita a susținut că la primul concurs, cel pentru șefia IPJ Vaslui, nu s-a prezentat deoarece n-a avut timp să se pregătească.

Cât despre al doilea concurs, ofițerul a spus că a mers, dar regretă că a făcut-o.

„După primirea subiectelor și studierea acestora, am decis să formulez răspunsurile necesare, dar ulterior am ajuns la concluzia că mai bine era să nu ne fi prezentat niciunul. Cerințele subiectelor (spețelor) fiind neclare, iar subiectele cu răspunsuri fixe trebuiau să fie știute precum tabla înmulțirii”, a explicat Nechita, într-o scrisoare pentru Vremea Nouă.

La acest al doilea concurs, el a luat nota 3,44.

În scrisoare, Nechita a mai susținut că a decis să iasă la pensie din cauza modului în care conducerea centrală s-a purtat cu el: „Referitor la decizia de a trece în rezervă, menționez că am luat această decizie ca urmare a faptului că decidenții de la nivel național nu au învățat să spună un simplu mulțumesc, această atitudine fiind abordată și în trecut. Consider că acest lucru simplu este meritat prin prisma faptului că în perioada în care am fost desemnat să îndeplinesc atribuțiile funcției de inspector-șef, unitatea și-a îndeplinit obiectivele, iar polițiștii din cadrul unității au avut un comportament demn de haina pe care o poartă”.