Lumina Sfântă de Paște a fost adusă cu barca la Constanța, de pe mare. Teodosie Tomitanul: ”Vroiam să fie mai agitată” VIDEO

Lumina Învierii a fost adusă la Constanța de pe mare. Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie a afirmat că a ales acest mod deoarece şi Sfântul Apostol Andrei a făcut acelaşi lucru.

Arhiepiscopul Tomisului a adus, sâmbătă seara, Lumina Sfântă, pe mare, în Portul Tomis din Constanţa.

”Iubiţi credincioşi, iată şi în anul acesta 2024, în Sâmbăta Mare, Lumina din cer a coborât la Ierusalim şi a fost adusă şi în oraşul de la malul mării şi am venit pe mare, cum a venit Sfântul Apostol Andrei, când trimis fiind, prin tragere la sorţi, la propăvăduire ne-a încreştinat şi ne-a adus Lumina Evangheliei. În centrul propăvăduirii Sfântul Apostol Andrei a avut sărbătoarea Învierii care este sărbătoarea sărbătorilor, sărbătoarea Luminii, a adevărului pentru că adevărul este lumină. Şi iată adevărul triumfă în fiecare an. Nu este an în care să nu coboare Lumina după ce Patriarhul Ierusalimului cu ceilalţi slujitori se roagă şi coboară Lumina din cer, din cerul senin şi iată uimeşte pe toţi cei ce sunt acolo, care strigă de bucurie şi recunosc un adevăr, dar nu se încumetă toţi să-l primească şi spun «lumina adevărată a ortodocşilor». Să ne bucurăm că avem această credinţă care se identifică cu Lumina lui Hristos, adevărul întrupat, care a pătimit, a murit, a fost îngropat, dar a înviat şi ne cheamă şi pe noi la Înviere după ce am avut perioada de pregătire a postului şi mai ales Săptămâna Patimilor, care astăzi s-a încheiat. Începe sărbătoarea Luminii, a bucuriei şi a Învierii. Hristos a Înviat!”, a declarat jurnaliştilor Arhiepiscopul Tomisului.

Ads

El a fost întrebat dacă marea era agitată.

”Nu prea agitată. Vroiam să fie mai agitată. Sunt de la munte şi adesea urcam muntele şi de aceea nu ştiu ce e oboseala”, a afirmat ÎPS Teodosie.

Arhiepiscopul Tomisului a mai fost întrebat al câtelea an este de când aduce de pe mare Lumina Sfântă.

”Nu i-am numărat, vreau să se tot adauge dacă Dumnezeu binevoieşte”, a răspuns Arhiepiscopul Tomisului.

El a pornit apoi în procesiune către Catedrala Arhiepiscopală ”Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi a oferit Lumina Sfântă credincioşilor. De la miezul nopţii, ÎPS Teodosie a început oficierea Canonului Învierii.

Ads