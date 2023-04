Se ascut cuțitele în BOR. Conducerea nu-l mai iartă pe ÎPS Teodosie: ”Un reprezentant al Bisericii trebuie să ascundă cât mai puține schelete în dulap”

Purtătorul de cuvânt al BOR, Vasile Bănescu, a postat marți, 18 aprilie, pe Facebook, un mesaj extrem de dur la adresa unui ”reprezentant oficial al Bisericii”.

Bănescu enumeră mai multe ”condiții minimale” pe care ar trebui să le respecte ”un sinodal care se pronunță public, vorbind despre lucruri înalte, sau cel puțin importante”. Mesajul cuprinde și ironii fine.

Un reprezentant oficial al Bisericii, spune purtătorul de cuvânt al BOR, ar trebui:

”- să se exprime corect gramatical și coerent lexical; asta nu îl face mai puțin mărturisitor;

- să fie un convingător și (neapărat) inteligibil teolog, bun cunoscător al doctrinei celorlalte confesiuni creștine și bine familiarizat măcar cu „religiile Cărții”, dacă celelalte i se par irelevante; toate compun istoria spirituală a omenirii pentru care s-a întrupat Dumnezeu;

- să fie cultivat în sfera relațiilor inter-bisericești, deci respectuos cu alteritatea confesională; nu compătimitor!

- să fie capabil să explice mesajul creștin evanghelic în termenii actuali ai limbajului accesibil ne-teologilor și tinerilor; Biserica e și a lor;

- să se simtă nestingherit printre intelectualii cu ascuțit spirit critic, înțelegându-le eventualele confuzii, iluzii sau justificate reproșuri”, scrie Bănescu.

Purtătorul de cuvânt al BOR mai scrie că un reprezentant oficial al Bisericii trebuie, de asemenea, să știe să asculte și să admire, ”să se situeze în mod reflex la antipodul propagandistului religios”, să fie conectat la cultura vremii, să nu contrazică realitatea și ”să ascundă cât mai puține schelete în dulap, să recunoască onest elefantul strecurat în cameră și caii troieni din discursul public ideologizat.”

Bănescu nu a dat niciun nume, dar aluziile sunt transparent la adresa arhiepiscopului Tomisului, ÎPS Teodosie. El este cunoscut pentru declarațiile sale controversate, iar în ultima perioadă a deranjat în mod evident conducerea bisericii prin declarațiile sale legate de posibilitatea mutării datei Paștelui,, potrivit Digi24.

”Sfidarea continuă și smintitoare a acestor minimale condiții de reprezentare instituțională ar trebui să pună în criză statutul oficial al respectivei și insolentei persoane care nu se decredibilizează niciodată doar pe ea însăși”, a conchis purtătorul de cuvânt al BOR.

Recent, fostul ministru al Culturii Theodor Paleologu a declarat la Digi24 că în interiorul Bisericii Ortodoxe Române există o diviziune foarte profundă, iar patriarhul Daniel ”este exasperat de toate pantalonadele lui ÎPS Teodosie”. ”Nici Patriarhul nu poate să facă orice. El are evident o putere considerabilă, multă influență, dar el nu are majoritate în sinod, contrar a ceea ce poate cred unii. Iar cu Teodosie pur și simplu nu are ce să facă. A fost acea scrisoare care s-a scurs de la sinod, care a fost o punere la punct a ÎPS Teodosie, dar cam asta poate facă Patriarhul, nu mai mult de atât”, a spus Paleologu.