Cum răspunde ÎPS Teodosie la întrebarea dacă inseminarea artificială e păcat: "Sigur este ceva împotriva firii"

Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, s-a referit la inseminarea in vitro şi a menţionat că aceasta este împotriva firii, dar a explicat că după realizarea acestei proceduri se naşte un om, ”tot cu voia lui Dumnezeu, că fără voia lui Dumnezeu nu se naşte”.

Arhiepiscopul Tomisului a fost întrebat la o emisiune de la Radio Dobrogea dacă inseminarea in vitro este păcat.

”Sigur este ceva împotriva firii, dar trebuie să luăm două aspecte. Odată ce s-a făcut această inseminare, se naşte un om, tot cu voia lui Dumnezeu, că fără voia lui Dumnezeu nu se naşte, se unesc cele două elemente, elementul bărbătesc cu elementul femeiesc şi iată Dumnezeu este cel care creează sufletul. Dacă se întâlnesc seminţele femeii cu a bărbatului, sigur răsare o nouă fiinţă. Cel ce se naşte este om în regulă”, a declarat Arhiepiscopul Tomisului.

El a dat ca exemplu cazul Adrianei Iliescu, care a născut o fetiţă, atunci când avea 66 de ani, prin fertilizare in vitro.

”Când am făcut botezul fetiţei profesoarei de 68 de ani, trăia vrednicul de pomenire, Patriarhul Teoctist, şi am întrebat ”Iată, am fost chemat”. Patriarhul a zis:”Este o persoană, trebuie să-i facem botezul”. Şi iată sunt foarte bucuros că dialoghez din când în când nişte persoane deosebite. Dumnezeu i-a dat mamei ani mulţi să-şi vadă fetiţa mare crescând frumos. Şi iată vedem că rodul, dacă este de la Dumnezeu este binecuvântat şi bun”, a mai declarat ÎPS Teodosie.

Adriana Iliescu a născut o fetiţă, în 2005, la vârsta de 66 de ani, fiind, timp de un an, cea mai vârstnică mamă din lume.

