ÎPS Teodosie, nu mai poate binecuvânta angajările din Facultatea de Teologie. Cine a luat decizia SURSE

IPS Teodosie nu mai poate binecuvânta angajările FOTO Facebook/Arhiepiscopia Tomisului

Mitropolia Munteniei și Dobrogei i-a retras dreptul lui IPS Teodosie de a da binecuvântări pentru angajări și promovări în Facultatea de Teologie de la Universitatea „Ovidius” din Constanța. De acum înainte, acestea vor fi date de Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, respectiv Patriarhul Daniel.

Decizia a fost luată printr-o hotărâre de sinod mitropolitan, conform surselor consultate de Info Sud-Est.

Pentru a putea preda în învățământul teologic universitar și preuniversitar, profesorii trebuie să primească binecuvântare.

Teodosie a predat din 2002 până în 2022 la Facultatea de Teologie a Universității ”Ovidius” din Constanța (UOC), facultate al cărui decan a fost ales imediat după ce a ajuns cadru universitar.

A fost pensionat de conducerea universității când a împlinit 65 de ani, însă Teodosie a contestat în instanță decizia UOC, proces pe care l-a pierdut definitiv.

La începutul lunii octombrie 2025, Arhiepiscopul Tomisului a fost scos de conducerea BOR din izolare. El a primit din nou dreptul de a sluji în afara arhiepiscopiei pe care o conduce, după ce în 2024 fusese sancționat cu interdicția de a oficia slujbe în alte eparhii.

