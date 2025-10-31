ÎPS Teodosie, nu mai poate binecuvânta angajările din Facultatea de Teologie. Cine a luat decizia SURSE

Autor: Maria Mora
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 10:23
1560 citiri
ÎPS Teodosie, nu mai poate binecuvânta angajările din Facultatea de Teologie. Cine a luat decizia SURSE
IPS Teodosie nu mai poate binecuvânta angajările FOTO Facebook/Arhiepiscopia Tomisului

Mitropolia Munteniei și Dobrogei i-a retras dreptul lui IPS Teodosie de a da binecuvântări pentru angajări și promovări în Facultatea de Teologie de la Universitatea „Ovidius” din Constanța. De acum înainte, acestea vor fi date de Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, respectiv Patriarhul Daniel.

Decizia a fost luată printr-o hotărâre de sinod mitropolitan, conform surselor consultate de Info Sud-Est.

Pentru a putea preda în învățământul teologic universitar și preuniversitar, profesorii trebuie să primească binecuvântare.

Teodosie a predat din 2002 până în 2022 la Facultatea de Teologie a Universității ”Ovidius” din Constanța (UOC), facultate al cărui decan a fost ales imediat după ce a ajuns cadru universitar.

A fost pensionat de conducerea universității când a împlinit 65 de ani, însă Teodosie a contestat în instanță decizia UOC, proces pe care l-a pierdut definitiv.

La începutul lunii octombrie 2025, Arhiepiscopul Tomisului a fost scos de conducerea BOR din izolare. El a primit din nou dreptul de a sluji în afara arhiepiscopiei pe care o conduce, după ce în 2024 fusese sancționat cu interdicția de a oficia slujbe în alte eparhii.

Atac la Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Lidera POT, Anamaria Gavrilă, s-a supărat că fostul candidat Călin Georgescu nu a fost invitat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Atac la Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Lidera POT, Anamaria Gavrilă, s-a supărat că fostul candidat Călin Georgescu nu a fost invitat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Anamaria Gavrilă a transmis mai multe mesaje acuzatoare și de nemulțumire legate de evenimentul la care au participat zeci de mii de pelerini și 2.500 de invitați oficiali, printre care...
Demersuri pentru modernizarea unui spital de arși, după 10 ani de la tragedia Colectiv. Ministrul Sănătății: „Reparăm ceea ce trebuia făcut de mult”
Demersuri pentru modernizarea unui spital de arși, după 10 ani de la tragedia Colectiv. Ministrul Sănătății: „Reparăm ceea ce trebuia făcut de mult”
La un deceniu de la tragedia din clubul Colectiv, care a scos la iveală vulnerabilitățile sistemului medical românesc, Ministerul Sănătății anunță investiții în infrastructura...
#IPS Teodosie, #Arhiepiscopul Tomisului, #mitropolia munteniei dobrogei, #Patriarhul Daniel, #facultate teolologie, #universitatea ovidius constanta, #drept binecuvantari , #Stiri IPS Teodosie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ciprian Marica l-a prins pe "sifonul" de la nationala Romaniei: "La antrenor binganeste sigur!"
Digi24.ro
VIDEO. Momentul in care jandarmii il amendeaza cu 3,000 de lei pe organizatorul marsului de comemorare Colectiv
Adevarul.ro
Burduja: Rusii trebuie scosi urgent in afara sectorului energetic romanesc. Inclusiv prin nationalizare

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rachetele care l-au determinat pe Trump să renunţe la tratatul nuclear, folosite în Ucraina. Expert: O problemă pentru securitatea europeană
  2. Un al doilea avion de spionaj rusesc interceptat de europeni în trei zile. Precizările făcute de Polonia
  3. Avertisment pentru turiștii care vor să urce pe munte în weekend. Cinci accidente mortale au avut loc în ultimele zile
  4. Probleme pentru Trump, după retragerea militarilor din România. Val de critici din propriul partid
  5. Maia Sandu denunță manipularea online: „Libertatea de exprimare este pentru oameni reali, nu pentru armate de boți”
  6. Președintele Dumei ruse de Stat, amenințări către Occident: „Ar trebui să se închine în fața lui Putin pentru a nu folosi această armă” VIDEO
  7. Un bebeluș a suferit arsuri grave de la razele UV. „Umbra nu înseamnă siguranță”
  8. Frizeri și coafeze, dezbrăcați și bătuți cu bice la un training. Practicile, bazate pe metoda lui Alex Lesli, blogger acuzat de instigare la viol în Rusia
  9. Ce face diplomația românească în timp ce trupe ale SUA pleacă: „România nu mai are o politică externă activă de cel puțin cinci ani. Nimeni n-a bătut la ușa lui Trump”
  10. ÎPS Teodosie, nu mai poate binecuvânta angajările din Facultatea de Teologie. Cine a luat decizia SURSE