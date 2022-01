Arhiepiscopia Tomisului se pregătește cu 150.000 de sticle cu apă sfinţită pentru Bobotează. 20.000 de persoane sunt așteptate la slujbă

Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, a anunţat că 150.000 de sticle cu apă sfinţită sunt pregătite pentru Bobotează, precizând că slujba va avea loc, ca şi anul trecut, în Portul Tomis, iar la manifestarea religioasă sunt aşteptate 20.000 de persoane.

Arhiepiscopul Tomisului a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că etichetarea sticlelor cu apă sfinţită a început încă de anul trecut.

"Pregătim Boboteaza. Boboteaza este sărbătoare mare, cosmică, plină de daruri şi având atâta apă aici la malul mării, noi pregătim Boboteaza cu mult belşug de apă care se sfinţeşte. Anul acesta pregătim 150.000 de sticle, sunt în curs de etichetare, chiar dinainte de noul an am început etichetarea acestor sticle pentru că numai să numeri până la 150.000 îţi ia mult timp, dar să mai şi lucrezi fiecare sticlă în parte”, a transmis ÎPS Teodosie.

El a precizat că slujba de Bobotează va fi oficiată în Portul Tomis, acolo unde s-a desfăşurat şi anul trecut.

"Avem bucuria să vă spunem că ne-am pregătit de Bobotează, ca în fiecare an şi poate chiar mai bine. Va fi Boboteaza în Portul Tomis întrucât la Cazino este şantier. Dar cred că va fi bine, acolo am început acum 20 de ani, la Boboteaza din anul 2002, acolo am început, în Portul Tomis, şi iată şi anul acesta vom fi acolo. Este o Bobotează cu temperaturi mai ridicate, aşa a fost voia lui Dumnezeu, dar important este să fie ridicate temperaturile în sufletul nostru, să ardem de credinţă, de dragostea de Dumnezeu şi să răspândim în jurul nostru căldură, armonie şi multă bucurie pentru că darurile care vin la Bobotează sunt darurile Duhului Sfânt, care ne-aduc pace, bună înţelegere, ne-aduc daruri pentru sufletele noastre. Deşi luăm în trupul nostru apa sfinţită, se sfinţeşte şi sufletul pentru că apa sfinţită este nestricăcioasă, plină de darurile Duhului Sfânt”, a precizat Arhiepiscopul Tomisului.

El a menţionat că, dacă oamenii se vor îmbulzi după apa sfinţită, acest lucru nu trebuie interpretat ca o lipsă de civilizaţie.

"Dacă vedeţi că oamenii se mai înghesuie, aceasta este evlavia, râvna să ajungem, să nu rămânem fără apă. Este obsesia omului care atunci îşi doreşte ceva foarte mult se grăbeşte să ajungă cât mai repede. Nu interpretaţi ca o lipsă de civilizaţie sau de altceva această îmbulzeală, ci este tocmai râvnă şi în jurul Mântuitorului se îmbulzeau oamenii şi niciodată nu a făcut ordine. Dar din îmbulzeală îi vei remarca pe cei cu credinţă ca pe femeia cu scurgere de sânge”, a afirmat Arhiepiscopul Tomisului.

Întrebat dacă îmbulzeala nu va fi periculoasă, având în vedere că ne aflăm în pandemie, ÎPS Teodosie a răspuns: "Aghiasma nu infectează, nu este periculoasă. Nici Sfânta Împărtăşanie, nici Aghiasma nu infectează şi noi nu avem o astfel de ridicată rată a infectărilor. Dacă anul trecut nu ne-am infectat, peste 10.000 cât au fost la Bobotează, nici anul acesta nu vom avea şi chiar datele procurorilor arată că nimeni nu s-a infectat nici la Sfântul Andrei, nici la Bobotează".

Întrebat ce spune despre faptul că autorităţile recomandă purtarea măştii de protecţie, Arhiepiscopul Tomisului a răspuns: "Nu recomand nimic, că nu sunt medic".

El a mai dat câteva detalii despre modul în care se desfăşoară procesiunea de Bobotează.

"Procesiunea va fi cu care de boi, cu măgari. Vom pleca din faţa Catedralei în ziua de 6 ianuarie, la ora 11.20, că e mai lung drumul puţin până în Portul Tomis, să ajungem acolo, până acolo vor fi cântări şi citiri şi acolo vom face slujba propriu-zisă. Carele cu boi şi măgari vor merge apoi prin oraş, vor sfinţi oraşul şi iată sperăm să ajungă la cât mai mulţi această apă sfinţită pe care şi-o doresc oamenii care pe un leac pentru sufletul lor şi pentru trup. (...) Dacă anul trecut au fost 10.000, sperăm să fie anul acesta 20.000. Dumnezeu să le ajute să vină cât mai mulţi, noi nu îi numărăm, vin ei singuri chemaţi de credinţa care îi aduce ştiind că vin să ia ceva de folos pentru tot anul, pentru întreaga lor făptură şi pentru suflet şi pentru trup”, a afirmat Arhiepiscopul Tomisului.

El a precizat că sticlele cu apă sfinţită vor fi împărţite cu ajutorul jandarmilor.

