Pană de curent în Irak, din cauza caniculei. Temperaturile au ajuns la 50 de grade Celsius

Irakul a fost aproape complet privat de energia electrică publică timp de câteva ore, luni, 11 august, din cauza unei pene de curent uriașe provocate, potrivit autorităților, de temperaturi record, care au atins 50°C în Bagdad și în mai multe provincii, și de o creștere a consumului, relatează AFP.

În această țară cu 46 de milioane de locuitori, unde canicula este din ce în ce mai frecventă, majoritatea gospodăriilor se pot alimenta cu energie electrică datorită generatoarelor, în timp ce valul de căldură actual ar urma să dureze încă o săptămână, potrivit serviciilor meteorologice.

Luni, 11 august, la fel ca în ultimele zile, termometrul a atins 50°C în Bagdad și în 11 provincii din centrul și sudul țării.

Potrivit Ministerului Energiei Electrice, sub efectul căldurii intense și al creșterii cererii, două linii de transmisie s-au oprit luni după-amiază, „provocând o pierdere bruscă și accidentală în rețea de peste 6.000 de megawați”, ceea ce a dus la oprirea centralelor electrice.

Creșterea cererii afectează în special provincia Kerbala, din centrul țării, unde milioane de pelerini se îndreaptă spre orașul sfânt șiit cu ocazia importantei sărbători religioase Arbain.

„Echipele noastre sunt mobilizate pe teren pentru a restabili treptat rețeaua în următoarele ore”, a asigurat Ministerul Energiei Electrice.

Pana a fost constatată în întreg Irak în jurul orei locale 15:00, potrivit ministerului, înainte ca energia electrică să înceapă să fie restabilită „treptat” în provinciile Dhi Qar și Missane, din sud.

În provincia de coastă Basora, situația urma să se stabilizeze până marți dimineața, a adăugat ministerul, care nu a dat previziuni pentru celelalte provincii.

Pana a ocolit Kurdistanul autonom, o regiune din nordul Irakului care lucrează la modernizarea propriului sector și reușește să furnizeze energie electrică publică 24 de ore pe zi pentru o treime din populația sa.

Problema electricității este extrem de sensibilă în Irak, o țară extrem de bogată în hidrocarburi, dar cu infrastructuri în stare de degradare, care suferă de corupție endemică și de politici publice deficitare.

În timpul verii, întreruperile din ce în ce mai grave provoacă în mod regulat proteste și exacerbează frustrarea populației față de elitele aflate la putere. La fel, seceta care afectează țara de cinci ani agravează penuria de apă și lovește dur agricultorii.

Chiar și fără întreruperi generalizate, cei mai săraci irakieni trebuie să trăiască zi de zi suportând o căldură infernală. Majoritatea nu-și permit aparate de aer condiționat și apelează la alte metode de ventilație.

În Irak, canicula este „mai intensă și mai frecventă” decât în secolul al XX-lea, din cauza schimbărilor climatice și a factorilor umani, a explicat pentru AFP purtătorul de cuvânt al serviciilor meteorologice, Amer al-Jaberi. El a subliniat că emisiile de gaze și fumul degajat de generatoarele private „contribuie la creșterea temperaturilor”.

Deși marea majoritate a irakienilor utilizează generatoare private, această sursă de energie electrică nu este întotdeauna suficientă pentru a alimenta toate aparatele electrocasnice, în special aparatele de aer condiționat.

Pentru a nu mai avea întreruperi de energie electrică, Irakul trebuie să producă aproximativ 55.000 MW în perioadele de vârf de consum. Luna aceasta, pentru prima dată, centralele electrice irakiene au atins pragul de 28.000 MW.

În iulie 2023, un incendiu într-o stație de transmisie din sudul țării a provocat o pană generalizată de curent.

