Sirenele răsună în tot Israelul. Cu puţin timp în urmă, au fost lansate rachete din Iran către această țară, a anunţat IDF marţi seara, 1 octombrie, într-un comunicat, potrivit BBC.

Potrivit armatei israeliene, este vorba despre rachete balistice.

Cu puţin timp înainte, contraamiralul Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, declarase că tirul de rachete anticipat din partea Iranului este probabil să fie de mare amploare.

„Urmărim ameninţarea cu seriozitate. Cerem publicului să urmeze instrucţiunile Comandamentului Frontului Intern. Tirul dinspre Iran ar putea fi de mare amploare”, a spus el într-o conferinţă de presă.

„Atunci când sună o sirenă, sunteţi rugaţi să intraţi într-o zonă protejată şi să rămâneţi acolo până când vă vom notifica altfel”, a adaugat Hagari, potrivit The Times of Israel.

