Rachetele lansate de Iran spre Israel au trecut periculos de aproape de un avion. Momentul de groază, filmat de pasageri VIDEO

Momente de groază pentru pasagerii unui avion comercial care zbura spre Dubai. Rachete balistice lansate marți seară, 1 octombrie, de către Iran spre Israel au trecut extrem de aproape de aeronava în care se aflau.

Imaginile au fost filmate chiar de pasagerii avionului în cauză, care a fost foarte aproape de un dezastru.

Iran's launch of missiles toward Israel was filmed from a passing airplane flying to Dubai

The New York Post reports that before launching the missiles, Tehran did not check whether the airspace was free of civilian flights.

"All the missiles flew past the airliner, but the… pic.twitter.com/XqBxnfGwJS