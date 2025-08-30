Franța, Germania și Marea Britanie au luat în vizor Iranul. Vor să reimpună sancțiuni pentru nerespectarea angajamentelor din programul nuclear

Autor: Adrian Zia
Joi, 28 August 2025, ora 18:30
834 citiri
Franța, Germania și Marea Britanie au luat în vizor Iranul. Vor să reimpună sancțiuni pentru nerespectarea angajamentelor din programul nuclear
Franța, Germania și Marea Britanie au luat în vizor Iranul FOTO X/@LegitTargets

Franţa, Regatul Unit şi Germania, reunite în cadrul grupului E3, au declanşat joi, 28 august, mecanismul care permite reimpunerea tuturor sancţiunilor ONU Iranului, din cauza nerespectării angajamentelor pe care Teheranul şi le-a asumat în programul nuclear iranian, potrivit unei scrisori transmise Consiliului de Securitate al ONU, pe care AFP scrie că a consultat-o.

Cele trei ţări ”doresc să notifice Consiliul de Securitate (al ONU) că, pe baza unor probe factuale, E3 estimează că Iranul se află în poziţia unei nerespectări importante a angajamentelor care şi le-a asumat” prin Acordul de la Viena din 2015 în dosarul nuclear iranian.

Ele ”invocă astfel mecanismul cunoscut sub numele de snapback”, care lansează un proces de 30 de zile care permite reimpunerea unei serii de sancţiuni ridicate în urmă cu zece ani, se arată în scrisoare.

E3 ”va folosi deplin perioada de 30 de zile pentru a încerca să ajungă la o soluţie negociată şi să reuşească să evite restabilirea sancţiunilor", afirmă în această scrisoare miniştrii de Externe francez Jean-Noël Barrot, britanic David Lammy şi german Johann Wadephul.

”Escaladarea nucleară a Iranului nu trebuie să meargă mai departe”, justifică joi şeful diplomaţiei franceze Jean-Noël Barrot.

”Această măsură nu înseamnă sfârşitul diplomaţiei. Suntem hotărâţi să profităm de perioada de 30 de zile care începe pentru a dialoga cu Iranul”, anunţă pe X ministrul francez.

”Rămânem ataşaţi diplomaţiei pentru a garanta că Iranul nu dobândeşte niciodată arma atomică”, dă el asigurări.

Germania nu va recunoaște statul palestinian la Adunarea Generală din septembrie. Merz: „Nu ne vom alătura acestei inițiative”
Germania nu va recunoaște statul palestinian la Adunarea Generală din septembrie. Merz: „Nu ne vom alătura acestei inițiative”
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marţi, 26 august, că Germania nu se va alătura iniţiativei aliaţilor occidentali de a recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a...
Drone rusești spionează rute din Germania pe unde se trimite arme Ucrainei. Kremlinul susține că sunt ”informaţii foarte probabil false”
Drone rusești spionează rute din Germania pe unde se trimite arme Ucrainei. Kremlinul susține că sunt ”informaţii foarte probabil false”
Drone de supraveghere au survolat recent rute în Germania de Est, tranzitate de material trimis de către aliaţi Ucrainei, dezvăluie publicaţia germană WirtschaftsWoche şi cotidianul american...
#Iran program nuclear, #sanctiuni ONU Iran, #Franta, #Germania, #Marea Britanie , #Iran
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Exodul romanilor! Sapte jucatori, OUT dintr-un campionat de top al Europei
ObservatorNews.ro
Mai multe judete intra in cateva ore sub alerta de furtuni puternice. Grindina si vijelii pana duminica noapte
DigiSport.ro
Fara precedent! Laszlo Dioszegi a asteptat fluierul arbitrului si apoi a urmat ceva nemaivazut

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trei scenarii pentru viitorul AI: Cine controlează algoritmii, controlează și națiunile, armatele și echilibrul global ANALIZĂ
  2. Zelenski cere Washingtonului şi Bruxellesului să acţioneze după atacul Rusiei soldat cu un mort și cel puțin 20 de răniți în regiunea Zaporojie
  3. Trump ia în calcul trimiterea unei „forțe private” americane în Ucraina. În ce constă implicarea României în planul de pace
  4. Stetoscopul inteligent care identifică boli cardiace grave în doar 15 secunde, creat de medici
  5. Drone rusești spionează rute din Germania pe unde se trimite arme Ucrainei. Kremlinul susține că sunt ”informaţii foarte probabil false”
  6. Cum a avut loc asasinatul fostului președinte al Parlamentului Ucrainei: Atacatorul s-a dat drept livrator și a tras în Andrii Parubîi VIDEO
  7. Bărbatul din Ilfov acuzat de uciderea fiului concubinei sale, plasat în arest preventiv
  8. Dronă ucraineană, prăbușită lângă ”palatul lui Putin” de la Marea Neagră. Sute de pompieri se luptă cu flăcările de joi
  9. Fostul președinte american, Bill Clinton, are o stare de sănătate fragilă. A fost surprins cu un defibrilator în apropiere
  10. Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, ucis într-un atac armat în Liov