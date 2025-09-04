Raport secret al AIEA: Iranul are suficient uraniu îmbogățit pentru a construi o bombă nucleară

Iranaul este acuzat că vrea să construiască bombe nucleare FOTO Pixabay

AIEA a declarat într-un raport confidențial că Iranul și-a mărit stocul de uraniu aproape de uz militar înainte de atacurile israeliene. Raportul mai menționa că Teheranul și AIEA nu au ajuns la un acord privind reluarea inspecțiilor siturilor afectate de bombardamentele israeliene și americane din iunie, relatează Euronews.

Un raport secret al organismului de supraveghere nucleară al Națiunilor Unite, distribuit statelor membre, a precizat miercuri, 3 septembrie, că Iranul și-a mărit stocul de uraniu îmbogățit la niveluri apropiate de cele necesare pentru arme înainte ca Israelul să lanseze atacuri aeriene asupra țării pe 13 iunie.

Raportul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), cu sediul la Viena, a precizat că, la 13 iunie, Iranul avea 440,9 kilograme de uraniu îmbogățit cu până la 60%, o creștere de 32,3 kilograme față de ultimul raport al AIEA din mai.

Raportul a precizat că această cifră este „bazată pe informațiile furnizate de Iran, pe activitățile de verificare ale agenției între 17 mai 2025 și 12 iunie 2025 și pe estimări bazate pe funcționarea anterioară a instalațiilor relevante”.

Acest material este la un pas mic, din punct de vedere tehnic, de nivelurile de 90% necesare pentru arme.

Raportul mai menționa că Teheranul și AIEA nu au ajuns la un acord privind reluarea inspecțiilor siturilor afectate de bombardamentele israeliene și americane din iunie.

Singurul amplasament inspectat de la începutul conflictului a fost Centrala Nucleară Bushehr, care funcționează cu asistență tehnică rusească.

Ads

Directorul general al organismului de supraveghere nucleară al ONU, Rafael Grossi, a declarat în raport că „modalitățile tehnice pentru a permite reluarea completă a inspecțiilor Agenției ar trebui încheiate fără întârziere”.

Raportul a afirmat că, deși retragerea inspectorilor ONU din Iran în timpul luptelor a fost necesară, având în vedere situația de securitate, decizia Teheranului de a înceta cooperarea cu AIEA a fost „profund regretabilă”.

AIEA a declarat că, din 13 iunie, „nu a putut desfășura activitățile pe teren necesare pentru a colecta și verifica declarațiile Iranului folosite pentru a estima modificările stocului raportat anterior”.

Conform AIEA, aproximativ 42 de kilograme de uraniu îmbogățit cu 60% sunt teoretic suficiente pentru a produce o bombă atomică, dacă este îmbogățit în continuare până la 90%.

AIEA a raportat, de asemenea, că inspectorii nu au putut verifica stocul Iranului, aproape de calitatea unei bombe, timp de peste două luni și jumătate, ceea ce a numit „o chestiune de serioasă îngrijorare”.

Iranul a insistat mult timp că programul său este pașnic, deși este singura națiune fără arme nucleare care îmbogățește uraniul la aceste niveluri.

SUA, AIEA și alte state evaluează că Iranul a avut un program de arme nucleare până în 2003.

Ads