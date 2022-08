Iranul a încercat să fure un vas american fără pilot în Golful Persic. Cum au reacționat soldații Gărzii Revoluționare când au fost prinși VIDEO

Un incident serios s-a petrecut în apele internaționale din Golful Persic, implicând Marina SUA și Garda Revoluționară din Iran, armata oficială a regimului de la Teheran.

Evenimentul s-a petrecut în noaptea de 29 spre 30 august 2022.

În timp ce forțele americane din regiune tranzitau apele internaționale în jurul orei 23.00, au văzut nava Shahid Baziar, vas de sprijin pentru Marina Corpului Gărzii Revoluționare Islamice din Iran, remorcând o dronă maritimă operată de SUA, cunoscută și sub numele de navă de suprafață fără pilot Saildrone Explorer, a declarat Comandamentul Central al Forțelor Navale SUA într-un comunicat de presă.

O navă patrulare a Marinei SUA, USS Thunderbolt, „opera în apropiere și a răspuns imediat”, se arată în comunicat.

După ce iranienii au atașat un cablu pentru a remorca drona maritimă, forțele americane din zonă au comunicat direct cu nava Shahid Baziar pentru a le spune că doresc drona înapoi, a declarat un oficial american al apărării.

Nava de patrulare a Marinei SUA s-a apropiat apoi de drona maritimă, iar Flota a 5-a SUA a lansat un elicopter MH-60S Sea Hawk din Bahrain și l-a poziționat deasupra dronei, arată comunicatul și un oficial american al apărării, citat de CNN.

