Iran suspendă colaborarea cu Agenția pentru Energie Atomică. Regimul de la Teheran este amenințat cu cele mai dure sancțiuni internaționale din ultimii 10 ani

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că va suspenda cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) în urma măsurilor „nesăbuite” luate de țările europene împotriva Teheranului.

Consiliul a declarat sâmbătă că, în ciuda cooperării Ministerului iranian de Externe cu AIEA și a prezentării planurilor de rezolvare a problemei nucleare, „acțiunile țărilor europene vor suspenda efectiv calea cooperării cu agenția”.

Anunțul vine după ce Consiliul de Securitate a votat vineri reimpunerea sancțiunilor ONU înghețate, după ce guvernele europene au activat mecanismul de „revenire rapidă” dintr-un acord nuclear vechi de un deceniu, acuzând Iranul că nu respectă prevederile.

Votul înseamnă că sancțiunile, care au fost suspendate în schimbul restricțiilor privind activitățile nucleare ale Iranului prevăzute în acordul din 2015, vor intra din nou în vigoare pe 28 septembrie, cu excepția cazului în care Iranul poate convinge consiliul să cedeze în săptămâna viitoare.

Teheranul a declarat că acțiunea puterilor europene a subminat luni de colaborare cu AIEA, menită să reia monitorizarea și să asigure respectarea normelor internaționale.

La începutul acestei luni, Iranul și AIEA au ajuns la un acord la Cairo care ar fi permis reluarea inspecțiilor la amplasamentele nucleare iraniene, scrie Times of Israel.

Iranul le suspendase după ce Israelul și apoi Statele Unite au atacat instalațiile sale nucleare în iunie, într-un atac amplu asupra liderilor militari de rang înalt din Iran, a oamenilor de știință nucleari, a siturilor de îmbogățire a uraniului și a programului de rachete balistice.

