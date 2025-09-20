Iran amenință că va suspenda cooperarea cu AIEA, dacă ONU dă undă verde pentru sancțiuni

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 22:57
55 citiri
Iran amenință că va suspenda cooperarea cu AIEA, dacă ONU dă undă verde pentru sancțiuni
Test rachete Iran/FOTO:X@IranObserver0

Teheranul va suspenda cooperarea cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică în cazul restabilirii efective a sancţiunilor ONU, a avertizat sâmbătă cea mai înaltă autoritate din Iran în materie de securitate naţională, la o zi după ce ONU a dat undă verde pentru reintroducerea sancţiunilor.

Votul la nivelul ONU, iniţiat de Franţa, Regatul Unit şi Germania, care prevede reinstituirea efectivă a sancţiunilor internaţionale la 28 septembrie, „va compromite grav cooperarea cu Agenţia”, a indicat Consiliul Suprem de Securitate Naţională al Iranului într-un comunicat difuzat la televiziune.

Vineri, Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite nu a adoptat un proiect de rezoluţie privind ridicarea definitivă a sancţiunilor împotriva Iranului, dar Teheranul şi principalele puteri europene mai au încă opt zile la dispoziţie pentru a încerca să ajungă la un acord privind amânarea.

Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU au fost solicitaţi să voteze vineri proiectul de rezoluţie, după ce Marea Britanie, Franţa şi Germania au lansat la 28 august un proces de 30 de zile pentru reimpunerea sancţiunilor ONU, acuzând Teheranul că nu a respectat acordul din 2015 cu puterile mondiale, care avea ca scop împiedicarea dezvoltării unei arme nucleare. Iranul neagă că ar avea o astfel de intenţie.

România, aleasă membru în conducerea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, după 15 ani. „Sectorul nuclear reprezintă un domeniu de excelență și de dezvoltare”
România, aleasă membru în conducerea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, după 15 ani. „Sectorul nuclear reprezintă un domeniu de excelență și de dezvoltare”
România a fost aleasă membru al Consiliului Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru un mandat de doi ani, în perioada 2025–2027, la alegerile din 19...
Prima întâlnire SUA-Rusia după ce Trump s-a declarat dezamăgit de Putin. Ce se știe despre viitoarele discuții dintre Rubio și Lavrov
Prima întâlnire SUA-Rusia după ce Trump s-a declarat dezamăgit de Putin. Ce se știe despre viitoarele discuții dintre Rubio și Lavrov
Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, şi omologul său american, Marco Rubio, se vor întâlni săptămâna viitoare, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, a anunţat vineri, 19...
#Iran, #ONU, #AIEA, #Iran arme nucleare , #Iran
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
I-a stricat ziua! Ce a patit Florinel Coman, fix dupa vizita-surpriza a Ioanei Timofeciuc
ObservatorNews.ro
Motivul crimei socante de la Tandarei. Cei doi frati se bateau pentru o casa care nu le apartinea
Adevarul.ro
Cum au descoperit ucrainenii baza operatorilor de drone de elita Rubicon. Greseala facuta de televiziunea rusa

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Iran amenință că va suspenda cooperarea cu AIEA, dacă ONU dă undă verde pentru sancțiuni
  2. Mai mulți politicieni și activiști din Republica Moldova acuzati că destabilizează țara în interesul Rusiei, pe lista neagră de sancțiuni a Ucrainei
  3. Amenințarea lui Donald Trump pentru Venezuela. „Prețul pe care îl veţi plăti va fi greu de calculat”
  4. Vortexul Polar, în plină formare. Cum va afecta România și ce fel de iarnă ne așteaptă. „Zile în care ploaia va înlocui ninsoarea”
  5. Un atac cibernetic masiv a afectat mai multe aeroporturi importante din Europa. Atenționare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Germania, Belgia sau Anglia
  6. Motivul șocant al crimei între frați din Țăndărei. Scandalul în familie a pornit de la o proprietate care nici nu le aparține
  7. Zelenski vrea ca România și Polonia să se implice în doborârea dronelor rusești. „Nu doar ca drona să cadă peste ucraineni, ca să nu ajungă pe teritoriul lor”
  8. Noua tentativă de fraudă pe internet care se propagă în România. Escrocii trimit mesaje referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate
  9. Trump nu va reacționa. Putin crede că poate intensifica atacurile asupra Ucrainei
  10. Un angajat OMV, spion rus desconspirat. „Cârtița” ar fi un est-european naturalizat