Iran amenință că va suspenda cooperarea cu AIEA, dacă ONU dă undă verde pentru sancțiuni

Teheranul va suspenda cooperarea cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică în cazul restabilirii efective a sancţiunilor ONU, a avertizat sâmbătă cea mai înaltă autoritate din Iran în materie de securitate naţională, la o zi după ce ONU a dat undă verde pentru reintroducerea sancţiunilor.

Votul la nivelul ONU, iniţiat de Franţa, Regatul Unit şi Germania, care prevede reinstituirea efectivă a sancţiunilor internaţionale la 28 septembrie, „va compromite grav cooperarea cu Agenţia”, a indicat Consiliul Suprem de Securitate Naţională al Iranului într-un comunicat difuzat la televiziune.

Vineri, Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite nu a adoptat un proiect de rezoluţie privind ridicarea definitivă a sancţiunilor împotriva Iranului, dar Teheranul şi principalele puteri europene mai au încă opt zile la dispoziţie pentru a încerca să ajungă la un acord privind amânarea.

Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU au fost solicitaţi să voteze vineri proiectul de rezoluţie, după ce Marea Britanie, Franţa şi Germania au lansat la 28 august un proces de 30 de zile pentru reimpunerea sancţiunilor ONU, acuzând Teheranul că nu a respectat acordul din 2015 cu puterile mondiale, care avea ca scop împiedicarea dezvoltării unei arme nucleare. Iranul neagă că ar avea o astfel de intenţie.

