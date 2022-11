Consilieri iranieni care îi ajutau pe ruși, ucişi în Crimeea de bombele lansate de ucraineni: ”Forţele noastre armate sunt acolo unde este nevoie”

Secretarul Consiliului ucrainean pentru Securitate Naţională şi Apărare, Oleksii Danilov, a declarat într-un interviu pentru „The Guardian” că în Crimeea au fost prezenţi consilieri iranieni care îi instruiau pe ruşi cum să folosească dronele Shahed-136 şi susţine că unii dintre aceştia au fost ucişi, fără a preciza numărul lor.

Presa israeliană afirmase în octombrie că 10 persoane au fost ucise în Crimeea în urma loviturilor militare ucrainene.

Înaltul oficial din domeniul securităţii nu a negat că există operaţiuni ucrainene în spatele liniilor ruseşti. „Forţele noastre armate sunt acolo unde este nevoie de ele. Am dovedit acest lucru de mai multe ori prin acţiunile noastre - când ceva a sărit în aer în teritoriile ocupate sau când ceva a explodat, când lucrurile se strică, când podurile cad, când aerodromurile ard şi multe altele”, a afirmat oficialul în interviul pentru „The Guardian”.

Oleksii Danilov a confirmat că în Crimeea au fost ucişi consilieri militari iranieni şi a avertizat că vor fi vizaţi orice alţi iranieni care sprijină Moscova şi care se află pe teritoriul ucrainean ocupat.

„N-ar trebui să fii acolo unde n-ai ce căuta”, a spus Danilov în interviul acordat la Kiev. „Au fost pe teritoriul nostru. Nu noi i-am invitat aici, iar dacă vor colabora cu teroriştii şi vor participa la distrugerea naţiunii noastre, trebuie să-i ucidem”, a adăugat consilierul.

„În lumea modernă nu poți ascunde nimic”

„Iranienii continuă să insiste că nu sunt furnizori de arme pentru Federaţia Rusă, dar avem nevoie de confirmare. Avem această confirmare începând de astăzi? Nu, nu avem”. a declarat Danilov. „Înţelegem că chestiile astea nu zboară fără ca oamenii să înveţe cum să le manevreze, iar ruşii nu au creierul necesar pentru a-şi da seama singuri... În lumea modernă nu poţi ascunde nimic. Este doar o chestiune de timp când totul va ieşi la iveală”, a comentat Danilov.

După ce iniţial a negat prezenţa dronelor iraniene în Ucraina, guvernul de la Teheran a afirmat că a furnizat Rusiei „un număr mic” de avioane fără pilot cu câteva luni înainte ca Vladimir Putin să lanseze invazia din Ucraina, în februarie. Teheranul neagă însă că a trimis instructori iranieni pentru a-i ajuta pe ruşi să manevreze dronele de pe teritoriul ocupat în Ucraina.

Kievul şi-a exprimat scepticismul cu privire la versiunea iraniană a evenimentelor, iar experţi din ambele ţări s-au întâlnit la cererea Teheranului pentru a discuta despre dovezile colectate de Ucraina. Oleksii Danilov a mai spus că nu este clar dacă Iranul a livrat şi rachete balistice Rusiei.

„Încercăm să răspundem la această întrebare şi vom face tot ce putem pentru a ne asigura că nu se va întâmpla”, a spus Danilov. „Dar dacă se va întâmpla, asta ne va spune două lucruri. În primul rând, că Rusia nu are capacitatea de a-şi fabrica propriile rachete, cel puţin în numărul care i-ar permite să continue un război pe scară largă. În al doilea rând, dacă o ţară care se află sub sancţiuni din 1979 are capacitatea de a produce astfel de arme, despre ce fel de sancţiuni vorbim? Aşa că se ridică o mare problemă în ceea ce priveşte punerea lor în aplicare”, a punctat oficialul ucrainean.

Ce va face Israelul?

Hârtiile de pe biroul lui Danilov erau acoperite cu pagini albe din motive de securitate, iar printre ele era aşezat un set de şah cu un singur pion negru avansat, notează „The Guardian”. Întrebat despre acest lucru, Danilov a spus că este o metaforă pentru o lume în care nu se mai aplică vechile reguli.

„Arată că toată lumea începe acum cu negrul”, a spus el. „Sau ceea ce este negru ar putea fi şi alb sau poate gri”, a adăugat el.

Relaţiile Ucrainei cu Israelul ar putea fi un exemplu de zonă gri, notează „The Guardian”. Există o listă lungă de echipamente militare israeliene pe care guvernul de la Kiev ar dori să le achiziţioneze, dar Israelul a încercat să evite represaliile Moscovei şi a încercat să se prevaleze de neutralitate în acest conflict. Revenirea politică a lui Benjamin Netanyahu în urma alegerilor din această lună complică şi mai mult situaţia, întrucât acesta are o relaţie cordială cu Vladimir Putin, dar implicarea Iranului de partea Rusiei va afecta şi ea calculele Israelului.

„Poziţia Israelului faţă de acest război este binecunoscută şi de înţeles”, a declarat Danilov. „Încă o dată, aş dori să subliniez că în lumea modernă nu poţi ascunde nimic, sprijinul sau absenţa sprijinului. Eşti pro-democraţie sau pro-dictatură? De ce parte eşti?”, a arătat Oleksii Danilov.

Ucraina nu se gândește la capitulare

Valuri de atacuri aeriene ruseşti, inclusiv cu drone şi rachete, au vizat din octombrie infrastructura energetică civilă a Ucrainei, provocând pene de curent la scară mare în timp ce frigul se simte pătrunzător în toată ţara.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, că atacurile sunt „o crimă evidentă împotriva umanităţii” şi a anunţat că Ucraina va prezenta o rezoluţie care să condamne „orice formă de teroare energetică”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a încercat joi să dea vina pe Ucraina, afirmând că aceasta „ar putea pune capăt tuturor suferinţelor posibile ale populaţiei civile”, dacă ar îndeplini „condiţiile părţii ruse”, o declaraţie ce a fost interpretată ca un ultimatum în vederea unei capitulări.

Oficialul ucrainean a respins însă o astfel de prespectivă, la fel şi ideea potrivit căreia ritmul contraofensivei ucrainene ar putea fi încetinit de vremea de iarnă, de bariera fizică a Niprului sau de nervozitatea aliaţilor occidentali că potenţiala pierdere a Crimeei l-ar putea împinge pe Putin la măsuri disperate, catastrofale.

„Trebuie să ne apărăm ţara şi să o eliberăm de terorişti în orice moment al anului. Nu contează anotimpul”, a declarat Danilov. „Până când întregul nostru teritoriu nu va fi liber, armata noastră nu se poate opri, iar acest lucru include Crimeea şi celelalte teritorii”, a subliniat el.

