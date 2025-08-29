Occidentul are termen de 30 de zile pentru a găsi o soluție în criza nucleară iraniană. „Intrăm într-o nouă fază”

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 29 August 2025, ora 10:52
405 citiri
Occidentul are termen de 30 de zile pentru a găsi o soluție în criza nucleară iraniană. „Intrăm într-o nouă fază”
Gardienii Revoluției din Iran/FOTO:X@SuppressedNws

Țările occidentale au acum treizeci de zile pentru a ajunge la o soluție diplomatică în criza nucleară iraniană, a declarat vineri șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a doua zi după declanșarea mecanismului care s-ar putea încheia cu reimpunerea sancțiunilor internaționale împotriva Iranului, relatează AFP.

"Intrăm într-o nouă fază de 30 de zile (...) pe care trebuie să o folosim cu adevărat pentru a găsi soluții diplomatice", a declarat ea înaintea unei reuniuni informale a miniștrilor apărării din UE, a doua zi după decizia luată de europeni privind declanșarea mecanismului care urmează să ducă, în termen de o lună, la reintroducerea sancțiunilor internaționale împotriva Iranului. Această cerere urmează să fie examinată vineri de Consiliul de Securitate al ONU.

Franța, Germania și Regatul Unit, care formează grupul așa-numit E3, au precizat joi într-o scrisoare către Consiliul de Securitate că ''pe baza probelor factuale'' consideră că Iranul este în poziția de a nu-și respecta angajamentele în virtutea acordului nuclear din 2015 (JCPOA) și ''invocă de asemenea mecanismul cunoscut sub numele de snapback'', care începe un proces de 30 de zile ce permite reimpunerea unei serii de sancțiuni suspendate în urmă cu 10 ani.

Uniunea Europeană, care susține JCPOA, a participat la negocierile între grupul E3 și Iran, în special la Geneva, unde a avut loc o ultimă reuniune în această săptămână înainte de decizia anunțată în cele din urmă joi de europeni.

Țările occidentale suspectează Iranul că vrea să se doteze cu arma atomică, în timp ce Teheranul infirmă și își apără dreptul de a dezvolta un program nuclear civil.

Australia îl expulzează pe ambasadorul Iranului și acuză Teheranul de organizarea unor atacuri antisemite
Australia îl expulzează pe ambasadorul Iranului și acuză Teheranul de organizarea unor atacuri antisemite
Prim-ministrul australian Anthony Albanese a acuzat Iranul de organizarea a două atacuri antisemite în Australia şi a anunţat, marţi, 26 august, că ţara va întrerupe relaţiile diplomatice...
Liderul suprem al Iranului acuză SUA că vor să-i 'subjuge' țara și cheamă la unitate
Liderul suprem al Iranului acuză SUA că vor să-i 'subjuge' țara și cheamă la unitate
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a chemat duminică la unitate în fața a ceea ce a descris ca fiind eforturile SUA de a-i 'subjuga' țara, informează AFP și EFE....
#Iran, #Occident, #bomba nucleara , #Iran
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenti au reactionat imediat si au spus totul
ObservatorNews.ro
Magistratii fac greva, desi legea le interzice. Judecatoarea cu 22.500 de euro pe luna indeamna la proteste
DigiSport.ro
Jaqueline Cristian a dat lovitura, dupa marea victorie de la US Open: un sfert de milion $!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Obiceiul care ne afectează calitatea somnului. Ce nu ar trebui să mai facem seara
  2. Alerte de vreme severă imediată. Vremea se strică brusc în zeci de localități, în următoarele ore UPDATE
  3. Judecătorii din întreaga țară cer retragerea proiectului privind pensiile de serviciu. CSM avertizează asupra unui „risc major de destabilizare” a sistemului judiciar
  4. Occidentul are termen de 30 de zile pentru a găsi o soluție în criza nucleară iraniană. „Intrăm într-o nouă fază”
  5. Trei cetățeni ucraineni au fost salvați de salvamontiști, în urma unei operațiuni de peste 12 ore. Intervenția a fost derulată pe întuneric VIDEO
  6. Aliații europeni discută crearea unei zone tampon de 40 km de-a lungul liniei frontului dintre Ucraina și Rusia. SUA stau deoparte
  7. Ce întrebări trebuie puse, de fapt, copiilor, când se întorc de la ore. „Evită întrebările care produc anxietate și lipsa încrederii, cum ar fi, ce-ai făcut azi la școală”
  8. Alertă de urs la Sinaia. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT
  9. Caniculă la final de vară în România. Capitala și nouă județe, sub Cod galben HARTĂ
  10. Rusia a efectuat ”cea mai lungă lovitură de-a lungul Dunării”. Ce arată imaginile de geolocalizare