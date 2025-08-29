Occidentul are termen de 30 de zile pentru a găsi o soluție în criza nucleară iraniană. „Intrăm într-o nouă fază”

Țările occidentale au acum treizeci de zile pentru a ajunge la o soluție diplomatică în criza nucleară iraniană, a declarat vineri șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a doua zi după declanșarea mecanismului care s-ar putea încheia cu reimpunerea sancțiunilor internaționale împotriva Iranului, relatează AFP.

"Intrăm într-o nouă fază de 30 de zile (...) pe care trebuie să o folosim cu adevărat pentru a găsi soluții diplomatice", a declarat ea înaintea unei reuniuni informale a miniștrilor apărării din UE, a doua zi după decizia luată de europeni privind declanșarea mecanismului care urmează să ducă, în termen de o lună, la reintroducerea sancțiunilor internaționale împotriva Iranului. Această cerere urmează să fie examinată vineri de Consiliul de Securitate al ONU.

Franța, Germania și Regatul Unit, care formează grupul așa-numit E3, au precizat joi într-o scrisoare către Consiliul de Securitate că ''pe baza probelor factuale'' consideră că Iranul este în poziția de a nu-și respecta angajamentele în virtutea acordului nuclear din 2015 (JCPOA) și ''invocă de asemenea mecanismul cunoscut sub numele de snapback'', care începe un proces de 30 de zile ce permite reimpunerea unei serii de sancțiuni suspendate în urmă cu 10 ani.

Uniunea Europeană, care susține JCPOA, a participat la negocierile între grupul E3 și Iran, în special la Geneva, unde a avut loc o ultimă reuniune în această săptămână înainte de decizia anunțată în cele din urmă joi de europeni.

Țările occidentale suspectează Iranul că vrea să se doteze cu arma atomică, în timp ce Teheranul infirmă și își apără dreptul de a dezvolta un program nuclear civil.

