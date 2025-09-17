Bărbat executat de Iran pentru spionaj în favoarea Israelului. Victima a fost reținută după ce i-a trimis o scrisoare lui Zelenski

Iranul a anunțat, miercuri, 17 septembrie, că a executat un bărbat pe care îl acuză de spionaj în favoarea Israelului, lucru contestat de activiști, care susțin că acesta a fost torturat pentru a obține o mărturisire falsă, transmite The Associated Press.

Agenția de știri Mizan l-a identificat pe bărbatul executat ca fiind Babak Shahbazi, despre care susține că a colectat și vândut informații sensibile despre centrele de date și instalațiile de securitate iraniene către agenții israelieni.

Activiștii au afirmat, însă, că Shahbazi a fost reținut pentru că i-a scris o scrisoare președintelui ucrainean Volodimir Zelenski oferindu-i ajutorul său.

Iranul a furnizat Rusiei drone pe care Moscova le-a folosit pentru a ataca Ucraina.

Iranul nu a dat detalii despre modul în care l-a executat pe Shahbazi, deși condamnații sunt de obicei spânzurați.

Iranul a spânzurat opt persoane pentru spionaj de la războiul de 12 zile cu Israelul, stârnind temeri din partea activiștilor că guvernul ar putea desfășura o serie de execuții.

Israelul a purtat un război aerian cu Iranul, ucigând aproximativ 1.100 de persoane, inclusiv mulți comandanți militari. Iranul a lansat rachete asupra Israelului ca răspuns.

