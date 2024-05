Femeile iraniene au sărbătorit moartea președintelui Raisi. "Măcelarul din Teheran" le-a ucis mame, tați, fii și fiice VIDEO

Zeci de femei iraniene au postat luni, 20 mai, videoclipuri pe rețelele sociale în care apar sărbătorind moartea președintelui iranian Ebrahim Raisi și spun bucuroase că dansează pe "mormântul său murdar", scrie New York Post.

Ebrahim Raisi a condus o represiune brutală împotriva protestelor din 2022 și a lansat Poliția morală islamică, zeci de mii de femei iraniene suferind persecuții extreme sau fiind ucise la ordinul său, relatează stirileprotv.ro.

Raidi, cunoscut deja sub numele de "Măcelarul din Teheran", a murit duminică, 19 mai, după elicopterul său s-a prăbușit într-o regiune îndepărtată a țării.

În timp ce în țară s-au anunțat cinci zile de doliu public, iar liderii lumii transmit condoleanțe, femeile iraniene, care au avut de suferit din cauza președintelui, se bucură pe rețelele sociale.

"Dansăm libere și sărbătorim pe mormântul tău murdar", a scris pe Twitter iranianca, Mersedeh Shahinkar.

Într-un alt clip video fiicele unei femei de 62 de ani ucisă în timpul acelorași proteste, au ciocnit pentru vestea morții lui Raisi, cu melodia "Helikopter" a cântăreței bosniace Fazlija în fundal.

Iar în clipul de mai jos, o femeie și fiica ei dansează de bucurie la doar câteva luni după ce Raisi a ordonat execuția fiului femeii.

Just a few months ago, Ebrahim Raisi executed her son, Now, she’s dancing over his death in a helicopter crash.

I told you Iranian women are wounded, but unbowed to their oppressors.

My social media is flooded with videos of the family members of those killed by the President of… pic.twitter.com/y2PR1XkGGx