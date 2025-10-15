Iranul se schimbă după ce tot mai multe femei sfidează conducătorii țării. De la ce a pornit mișcarea națională de renunțare la hijabul obligatoriu VIDEO

Jurnalista iraniană Zeinab Rahimi a refuzat să poarte hijabul obligatoriu de peste doi ani, în ciuda riscului de arestare și închisoare. Ea se numără printre numărul tot mai mare de femei și fete care au încetat să-și acopere capul în public, sfidând direct conducătorii clerici ai țării.

„Îmi place să văd femei îmbrăcate așa cum doresc și lăsându-și părul liber”, a declarat Rahimi pentru Radio Farda de la RFE/RL, descriind schimbarea vizibilă de pe străzile din Teheran, capitala Iranului.

„Nu am mai experimentat așa ceva în țara noastră de mulți ani. Este frumos când nu trebuie să te înfășori, mai ales când ai fost mereu indignată de asta”, a adăugat tânăra de 22 de ani.

Punct de cotitură

Situația a început să se schimbe după protestele anti-sistem care au zguduit Iranul în 2022, în urma morții în custodie a Mahsei Amini, o tânără arestată pentru încălcarea legii hijabului.

Femeile s-au aflat în prim-planul protestelor, în timpul cărora unele și-au scos și și-au ars hijabul. Demonstrațiile s-au transformat în cea mai mare amenințare la adresa autorităților din ultimele decenii, unii protestatari cerând încetarea conducerii clericale.

În urma protestelor, autoritățile au încercat inițial să intensifice aplicarea hijabului, care este obligatoriu de la scurt timp după Revoluția Islamică din 1979.

Legislatorii intransigenți au adoptat anul trecut o nouă lege controversată pentru a impune hijabul, în baza căreia cei care încalcă legea s-ar confrunta cu pedepse lungi cu închisoarea, amenzi mari și interdicții de călătorie.

Dar, precaut în a provoca tulburări, Consiliul Suprem de Securitate Națională din Iran a suspendat implementarea legii Hijabului și Castității.

Un membru al Consiliului de Oportunitate al Iranului, care servește drept organism consultativ pentru liderul suprem, a declarat luna aceasta că noua lege a hijabului este inaplicabilă.

Mohammad Reza Bahonar a declarat reporterilor pe 3 octombrie că, în esență, „nu există nicio lege obligatorie a hijabului în vigoare”.

Afirmațiile sale au declanșat reacții dure din partea politicienilor și publicațiilor de linie dură, care l-au acuzat că subminează legile islamice și valorile Republicii Islamice.

„În acest moment, nu există o lege obligatorie sau executorie privind hijabul. Decizia generală a autorităților politice este că legea hijabului obligatoriu nu este pusă în aplicare. Unii insistă că hijabul trebuie să fie obligatoriu. Eu, încă de la început, nu am crezut niciodată în obligativitatea hijabului – și nici acum nu cred”, a spus Mohammad Reza Bahonar.

Într-un stat în care respectarea hijabului a fost transformată în lege, asemenea afirmație echivalează cu o negare a dogmei religioase, aşa că nu este de mirare că a stârnit un val de reacții negative, notează amwaj.media.

Totuși, el a admis că ar trebui să existe anumite limite în privința vestimentației:

„Întrebarea reală este: până unde poate fi permisă nuditatea? Fiecare societate are propriile standarde de îmbrăcăminte care trebuie respectate.”

Acuzații de trădare și blasfemie

Declarațiile lui Mohammad Reza Bahonar au declanșat o furtună în tabăra conservatoare. Deputatul Mohammad Mehdi Rastineh, membru al Frontului Stabilității Revoluției Islamice, a spus că „termenul hijab obligatoriu este o invenție a dușmanilor Republicii Islamice”.

Un alt parlamentar, Mohammad Taghi Naqdali, a mers mai departe, acuzându-l pe Bahonar că „a uitat sângele fratelui său martirizat”, referindu-se la fostul prim-ministru Mohammad Javad Bahonar, ucis într-un atentat în 1981.

În presă, reacțiile au fost la fel de vehemente. Hossein Shariatmadari, redactorul-șef al ziarului ultraconservator Kayhan, a acuzat că astfel de afirmații „servesc inamicilor islamului” și subminează ordinea morală a țării.

După reacțiile dure, Bahonar și-a retras sâmbătă declarațiile, numind hijabul „o necesitate socială” și cerând sancționarea celor care îl sfidează.

Schimbări ireversibile

Radio Farda a vorbit cu 12 femei din șapte orașe iraniene, care au spus că numărul femeilor care renunță la vălul islamic a crescut pe străzi, în cafenele și restaurante în ultimii ani.

Rahimi, jurnalistul iranian, a declarat că evitarea hijabului de către femei a fost treptată.

În urma protestelor din 2022, femeile care nu purtau hijab își păstrau o eșarfă în geantă sau lejeră în jurul umerilor, în cazul în care erau abordate de temuta poliție a moralității, care impunea purtarea hijabului, a spus ea.

„În zilele noastre, femeile ies complet fără eșarfă”, a spus Rahimi. „Nu o poartă și nu o țin în jurul umerilor sau în genți.”

În ciuda acestei schimbări, Rahimi a spus că un număr semnificativ de femei încă poartă eșarfa de teama represaliilor din partea autorităților.

Sfidarea legii hijabului este cea mai evidentă în orașele mari. Dar chiar și în orașele și localitățile mai mici, atitudinile față de drepturile femeilor, inclusiv libertatea de a alege ce să poarte, se schimbă, iar femeile sfidează autoritățile.

O femeie din orașul Yasuj, din sud-vestul țării, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat că „procentul de femei care ies fără hijab în Yasuj este mult mai mic decât în ​​Teheran, dar localnicii le văd pe aceste femei ca fiind curajoase”.

Multe femei iraniene cred că schimbările sunt aici pentru a rămâne.

„Această schimbare nu poate fi inversată sau controlată”, a declarat pentru Radio Farda Mojgan Ilanlou, o regizoare cu sediul în Teheran, care a documentat luptele femeilor iraniene. „Dar asta nu înseamnă că guvernul și-a schimbat poziția față de hijab”.

Ilanlou a adăugat că autoritățile au fost „forțate să se retragă” de „determinarea femeilor iraniene care au luptat cu înverșunare pentru dreptul lor de a purta ce își doresc și acum se străduiesc să protejeze această realizare”.

„Autoritățile știu că, dacă se opun, le va costa și le va afecta profund”, a spus ea.

Iranul reafirmă obligativitatea hijabului

Purtătorul de cuvânt al sistemului judiciar din Iran a confirmat marți că legile privind purtarea hijabului rămân în vigoare, în contextul în care tot mai multe femei par să sfideze public regula vălului islamic.

Ali-Asghar Jahangir a declarat că Bahonar „și-a corectat afirmațiile” și a adăugat că pedepsirea celor care nu respectă hijabul continuă conform legislației în vigoare.

