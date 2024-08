Condiţiile meteo şi supraîncărcarea au fost cauzele care au dus la prăbușirea elicopterului preşedintelui Raisi, a anunțat agenţia de presă Fars.

Prăbuşirea aeronavei în care se afla preşedintele iranian Ebrahim Raisi şi care a dus la moartea acestuia a fost cauzată de condiţiile meteo şi de incapacitatea aeronavei de a suporta greutatea pe care o transporta, a relatat miercuri, 21 august, agenţia de ştiri semioficială Fars, citând o sursă de securitate informată despre concluziile finale ale anchetei, relatează stirileprotv.ro.

Un raport preliminar al armatei iraniene a indicat în luna mai că, până la acel moment, ancheta nu descoperise dovezi ale unei mâini criminale sau ale unui atac.

The helicopter in which late Iranian President Ebrahim #Raisi died was carrying more passengers than it was rated for and was overloaded.

