Naționala de fotbal din Iran s-a calificat la Cupa Mondială 2022 din Qatar, însă performanța e umbrită de atitudinea autorităților din țara asiatică la ultimul meci din preliminarii, cu Liban (2-0).

Astfel, la partida disputată la Mashdad (un oraș religios), cele aproximativ 2.000 de femei care și-au achiziționat bilete n-au fost lăsate să intre în arenă, în urma unei decizii de ultimă oră. De menționat faptul că iranienii păreau să fi depășit această ”problemă”, în condițiile în care femeile au asistat recent la meciurile naționalei disputate în capitala Teheran.

După cum se poate vedea în imaginile de mai jos, femeile care au insistat să pătrundă pe stadion la meciul Iran - Liban au fost descurajate inclusiv prin folosirea gazelor lacrimogene.

În urma acestei situații, în presa internațională a apărut inclusiv varianta ca Iran să fie pedepsită de FIFA prin pierderea locului la Mondiale. Mai mult, italienii au intrat în alertă pentru a ocupa la turneul final locul asiaticilor, fiind naționala cea mai bine clasată în ierarhia FIFA care a ratat calificarea.

Iran's authorities not only didn't let women enter to stadium to watch #WCQ match between Iran & Lebanon,

Pepper sprayed them too.

What else should happens to stop this barbaric behavior? @FIFAcom pic.twitter.com/MiiCvu7KBi