Iranul a afirmat joi că a dejucat un proiect 'foarte complex' iniţiat de Mossad, serviciul de informaţii externe al Israelului, de 'sabotare' a industriei sale de rachete balistice, informează AFP şi Reuters.

Serviciul de informaţii al Ministerului Apărării iranian a identificat 'o reţea foarte profesionistă', beneficiind de 'infiltraţi' în Iran, care 'planifica să introducă piese defecte în procesul de producţie de rachete', a transmis agenţia IRNA, citând un responsabil din minister.

Grupul a încercat 'să plaseze un circuit nedetectabil pe anumite piese ale conectorului rachetei pentru a provoca explozia acestuia la un anumit moment', a precizat ministrul adjunct al apărării, Mehdi Farahi.

Potrivit acestuia, scopul urmărit era de a 'da o lovitură' ambiţiosului program de rachete pe care Iranul îl dezvoltă de mulţi ani şi care este denunţat frecvent de Israel şi SUA.

'În pofida acestui proiect foarte complex' condus de 'Mossad', tentativa de sabotaj 'a fost supravegheată de la început şi a fost neutralizată total, cu arestarea unor membri ai reţelei', a adăugat Farahi, fără a preciza numărul sau naţionalitatea celor arestaţi.

