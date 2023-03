China a intermediat împăcarea dintre Iran și Arabia Saudită. Implicațiile la nivel mondial ale prieteniei arătate de cele trei superputeri

Puterile regionale Iran și Arabia Saudită au convenit vineri, 10 martie, să-și restabilească legăturile și să-și redeschidă misiunile diplomatice într-un anunț surprinzător, intermediat de China, care ar putea avea implicații ample în Orientul Mijlociu.

Într-o declarație trilaterală, Iranul majoritar șiit și Arabia Saudită majoritar sunnită au declarat că vor redeschide ambasadele și misiunile în termen de două luni și vor implementa acordurile de securitate și cooperare economică semnate cu mai bine de 20 de ani în urmă.

Riadul a întrerupt relațiile cu Teheranul după ce protestatarii iranieni au atacat misiunile diplomatice saudite în 2016, în urma execuției în Arabia Saudită a veneratului cleric șiit Nimr al-Nimr, acesta fiind doar unul dintr-o serie de divergențe între cei doi rivali musulmani de lungă durată.

Anunțul de vineri, care vine după cinci zile de discuții neanunțate anterior, la Beijing și mai multe runde de dialog în Irak și Oman, limitează o realiniere mai amplă și eforturile de a reduce tensiunile din regiune.

„În urma discuțiilor, Republica Islamică Iran și Regatul Arabiei Saudite au convenit să reia relațiile diplomatice și să redeschidă ambasadele și misiunile în termen de două luni”, se arată în declarația comună, care a fost publicată de presa oficială a ambelor țări.

Destinderea dintre Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume, și Iran, un paria pentru guvernele occidentale în privința activităților sale nucleare, are potențialul de a remodela relațiile într-o regiune caracterizată de turbulențe de decenii.

Iranul și Arabia Saudită susțin părți rivale în mai multe zone de conflict, inclusiv Yemen, unde rebelii huthi sunt susținuți de Teheran, iar Riad conduce o coaliție militară care sprijină guvernul. Cele două țări luptă pentru influența și în Siria, Liban și Irak.

„Pregătește scena pentru ca cele două superputeri ale regiunii să înceapă să-și rezolve diferențele”, a spus Dina Esfandiary de la International Crisis Group, citată de AFP.

„Potențialul dezavantaj al acestui lucru este că, dacă ele sunt cele care împart regiunea și rezolvă lucrurile între ele, începi să pierzi din vedere contextele și nemulțumirile regionale, care ar putea fi problematice”.

Ministrul iranian de externe Hossein Amir-Abdollahian a salutat apropierea și a spus că Teheranul va „pregăti activ alte inițiative regionale”.

