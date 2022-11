Fotbaliștii iranieni nu au cântat imnul țării la Mondial în semn de protest VIDEO

Cei unsprezece jucători ai naţionalei Iranului s-au abţinut să cânte imnul ţării, luni, înainte de primul lor meciul de la Cupa Mondială din Qatar, disputat împotriva Angliei, aparent într-un semn de protest şi de solidarizare cu revoltele din ţara lor.

Atitudinea jucătorilor iranieni înaintea meciului de luni împotriva Angliei va ridica cu siguranţă semne de întrebare, mai ales în propria ţară. După ce au evitat de multe ori să răspundă la întrebări în cadrul conferinţelor de presă cu privire la situaţia actuală din ţara lor, în special în ceea ce priveşte condiţia femeilor, membrii echipei naţionale iraniene pur şi simplu nu au cântat imnul la meciul de debut, ceea ce reprezintă în mod evident un act semnificativ de protest faţă de regimul de la Teheran, notează „Le Figaro”.

Numeroşi fani din ţară acuzaseră echipa naţională a Iranului că se află de partea regimului de la Teheran, care a reprimat violent revoltele populare ce au loc de mai bine de două luni. Zeci de personalităţi publice, sportivi şi artişti iranieni şi-au manifestat solidaritatea cu protestatarii - dar nu şi echipa naţională de fotbal, până la meciul de luni, când toţi membrii echipei au păstrat tăcerea la intonarea imnului naţional.

Căpitanul lor, Alireza Jahanbakhsh, declarase că jucătorii vor decide „în mod colectiv” dacă vor cânta sau nu imnul naţional în semn de susţinere pentru victimele demonstraţiilor dur reprimate în ţara lor.

De asemenea, merită remarcat faptul că imnul iranian a fost huiduit zgomotos de mulţimea prezentă pe stadionul Khalifa din Doha, ceea ce nu este o surpriză având în vedere relaţiile diplomatice foarte tensionate dintre Qatar şi Iran, scrie „Le Figaro”.

Pe de altă parte, şeful serviciului de informaţii al armatei israeliene, Aharon Haliva, a declarat luni că regimul de la Teheran se gândeşte să atace Cupa Mondială din Qatar. „Singurul lucru care îi reţine este modul în care vor reacţiona cei din Qatar”, a spus el, citat de „Times of Israel”. Potrivit aceleiaşi surse, şi ministrul demisionar al apărării, Benny Gantz, a avertizat că Iranul ar putea pregăti un atac la Cupa Mondială pentru a provoca instabilitate regională. „Iranul caută să păstreze instabilitatea ca pe un lucru constant. Într-un moment în care lumea din jurul său este stabilă şi prosperă - acest lucru este opusul a ceea ce se întâmplă în interiorul Iranului”, a declarat Gantz.

Televiziunea de stat iraniană nu i-a arătat pe jucătorii aliniaţi pentru imn înainte de începerea meciului din Qatar, menţionează Reuters.

În trecut, echipa de fotbal iraniană era o sursă de mândrie naţională. Acum, în urma protestelor, mulţi ar fi preferat ca aceasta să se retragă de la Cupa Mondială.

Înainte de a pleca spre Doha, echipa s-a întâlnit cu preşedintele iranian Ebrahim Raisi, un conservator. Fotografiile jucătorilor alături de Raisi, unul dintre ei făcând o plecăciune în faţa acestuia, au devenit virale şi au stârnit un val de indignare pe reţelele sociale, în timp ce tulburările sociale făceau ravagii pe strazi, fiind înăbuşite în sânge.

Iranienii erau deosebit de indignaţi mai ales pentru că sportivii din întreaga lume au vorbit în numele demonstranţilor din Iran, în timp ce echipa lor a rămas în mare parte tăcută.

Unii fani iranieni care au mers în Qatar pentru Cupa Mondială nu au făcut un secret din solidaritatea lor cu protestatarii, în timp ce în capitala Teheran, unele bannere ale echipei naţionale au fost arse de protestatari furioşi, scrie Reuters.

Protestele din Iran au izbucnit în septembrie după moartea unei tinere de origine kurdă, Mahsa Amini, în timp ce aceasta se afla în arestul poliţiei moravurilor pentru că nu ar fi purtat în mod corect hijabul, vestimentaţia pe care regimul islamic o impune femeilor. Mahsa Amini avea semne evidente de tortură, a declarat familia ei.

Meciul de debut al Iranului la Cupa Mondială 2022 s-a încheiat, luni, cu un scor categoric: 6-2 pentru echipa Angliei.

Breaking: Iran national football club stand mournfully and refuse to sing national anthem of clerical regime during first match against England at World Cup 2022 in act of protest against Khamenei henchmen’s violence pic.twitter.com/qPmX2hdMKP