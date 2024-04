Iranul susține că este pregătit să construiască relații mai strânse cu Sri Lanka. „Suntem complet pregătiţi” VIDEO

Iranul este pregătit să îşi întărească relaţiile cu Sri Lanka şi cu alte ţări asiatice, a declarat miercuri, 24 aprilie, preşedintele Ebrahim Raisi într-o scurtă vizită în acest stat insular, prima a unui preşedinte iranian după 16 ani şi în care urmează să fie semnate cinci acorduri, transmite Reuters.

Inaugurând proiectul unei hidrocentrale de 514 milioane de dolari, Raisi a promis să sprijine proiecte de dezvoltare în Sri Lanka prin punerea la dispoziţie de servicii tehnice şi de inginerie.

Official welcoming ceremony of President Ebrahim Raisi at the President's House in Sri Lanka pic.twitter.com/3RJBpCYvRM

„Suntem complet pregătiţi să extindem mai departe relaţiile bilaterale cu toate ţările asiatice, vecinii noştri şi state suverane şi independente”, a spus el.

Sri Lanka este o ţară suverană, independentă care are politici aliniate cu Iranul, ceea ce permite cooperarea pentru un viitor luminos pentru ambele ţări, a adăugat Raisi.

Iranul a acceptat în 2010 să construiască proiectul hidrocentralei, însă fondurile s-au terminat după transferul primelor 50 milioane de dolari, pentru că SUA au impus sancţiuni Iranului în acel an, îngreunând transferul banilor, ceea ce a obligat Sri Lanka să finanţeze restul.

Raisi is in Sri Lanka to foster ties and open hydropower project @eriknjoka brings you this report

Proiectul a fost stopat şi din cauza pandemiei COVID-19, a unor îngrijorări de mediu şi a protestelor sătenilor.

Hidrocentrala va aduce 120 MW în sistemul energetic naţional şi va furniza apă pentru 6.000 de hectare de pământ agricol şi mii de familii în trei districte, a transmis biroul preşedintelui sri-lankez într-un comunicat.

„Ceea ce avem în comun ar trebui să consolidăm. Cu toţii suntem ţări care aparţin Sudului într-un moment în care Sudul vrea să îşi afirme propria identitate şi propria independenţă”, a declarat preşedintele Ranil Wickremesinghe la eveniment.

Iran's President Ebrahim Raisi left for Sri Lanka after concluding his official trip to #Pakistan where met with high-ranking officials, signed a number of bilateral documents and also visited the cities of Lahore and Karachi. pic.twitter.com/qD9xv3r7fa